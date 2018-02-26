“الصحافيين البحرينية” تستضيف عميد الصحافة الخليجية

دعت جمعية الصحافيين البحرينية الصحافيين والاعلاميين وأصدقاء الجمعية لحضور المجلس الاعلامي الشهري الذي تستضيف فيه عميد الصحافة الخليجية رئيس التحرير الاستاذ احمد عبد العزيز الجارالله في ندوة تحت عنوان: “الاعلام والتهديدات الخارجية لأمن الخليج العربي”.
وأوضحت الجمعية ان “الندوة ستقام عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس المقبل بقاعة “جلجامش” في فندق غولدن توليب البحرين.