كتبت – مروة البحراوي:

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح امس قرارين قضيا بتخفيض اسعار 313 منتجا دوائيا ومكملا غذائيا بنسبة تصل الى 14 في المئة، بينما نفت وزارة الصحة ما نشر عن اعتمادها قرارا يتيح لموردي الأدوية زيادة اسعارها بنسبة 20 في المئة.

في هذا السياق، قال وزير الصحة إن “القرارات تهدف لتطوير الخدمة الطبية والارتقاء بها وتزيد من الاعتماد على الشراء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أرخص الأسعار”، مؤكدا ان تلك “القرارات تهدف لتقليل حجم الصرف من بند الميزانية”.

على خط مواز، أوضح الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور يوسف الدويري ان وزير الصحة اصدر قرارين يحملان الرقم 47 و48 لسنة 2018 بشأن الادوية والمكملات الغذائية تضمنا قائمة احتوت على اكثر من 313 منتجا تم تخفيض اسعارها بنسبة ما بين 12 و14 في المئة.

وأكد ان القرارين “لا يتضمنان أية زيادة أو تغيير بربحية التجار او الصيدليات”، مبينا ان “تحديد اسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية جاء بعد دراسة مستفيضة لتثبيت الاسعار ومقارنتها باسعار الادوية والمكملات الغذائية في دول مجلس التعاون”.

من جهتها، ذكرت رئيس قسم تسعير الادوية الصيدلانية هبة الشايجي ان الوزارة قامت خلال العامين الماضيين بتخفيض أسعار 3126 نوعا من الأدوية بنسب تصل الى 86 في المئة، مشيرة الى ان “عدد الادوية المعتمدة والمسعرة في السوق الكويتي لا يتعدى 5414 عقارا فقط”.

في غضون ذلك، لفتت مصادر صحية عبر “السياسة” الى ان الوزارة ستصدر في الايام المقبلة اللائحة التنفيذية لقانون الصيادلة وتكويت الصيدليات الذي صدر قبل سنتين، معتبرة ان “ارتفاع بعض الاصوات النيابية التي تطالب باصدار اللائحة وتكويت الصيدليات مرده الى تلقيها معلومات عن قرب صدور القرار وسعيها الى تجيير اصدار اللائحة لمصلحتها من خلال القول ان اللائحة صدرت بعد تهديدها بمساءلة وزير الصحة”.

وكان النائب صالح عاشور طالب وزير الصحة بـ “الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصيدلة وتطبيقه بصورة كاملة بعيداً عن المصالح”، محملا الوزير “المسؤولية السياسية عن التردد في تطبيق القانون لاسيما أن الصيادلة الكويتيين ينتظرون ذلك لمساهمته في رفع نسبة الصيادلة الكويتيين في الصيدليات إلى أكثر من ١٠ في المئة”.

وقال عاشور في تصريح له إن “جمعية الصيادلة زودتنا باسم 70 صيدليا مستعدا للعمل في الصيدليات، وبرنامج دعم العمالة زودنا بنسبة الصيادلة الكويتيين التي ستزيد بعد تطبيق هذا القانون”، داعيا موردي الأدوية إلى “تطبيق الأسعار الخليجية الموحدة للأدوية والبعد عن قانون الصيادلة الذي لا يمت لهم بصلة”.