كتبت ـ مروة البحراوي:

أعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة مشعل العنزي عن استضافة 13 طبيبا استشاريا من 11 دولة عربية واجنبية خلال ايام، وذلك للاستفادة من خبراتهم في الكثير من التخصصات المهمة مثل الحروق والتجميل، جراحة القلب والعظام، والجراحة العامة، وأمراض سرطان الدم، بالاضافة الى تخصصات اخرى.

وذكر العنزي في تصريح صحافي أمس ان هذا البرنامج يأتي استكمالاً للنهج الذي تتبعه وزارة الصحة في استضافة كبار الاستشاريين كل شهر لمعاينة الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية النادرة بمشاركة الأطباء العاملين في مستشفيات الوزارة، فضلاً عن إلقاء المحاضرات الطبية والمشاركة في الورش العلمية والمؤتمرات الطبية، مما يعمل على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين منها في الكويت.

وأكد ان استمرار هذه الزيارات لمختلف التخصصات على مدار العام لها دور في تدريب الطاقم الطبي الكويتي على أحدث الطرق العلاجية وتبادل الخبرات العلاجية بما يعود بالنفع على الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزراة الصحة عبر هذه الخبرات المتطورة القادمة من أكبر المراكز الطبية العالمية إضافة إلى توفير عناء الغربة ومشقة السفر على المرضى وذويهم في ظل توافر أحدث الأجهزة والمعدات الطبية في المرافق الطبية في الكويت.

وبين العنزي بان اختيار ودعوة الاطباء الزوار الاستشاريين بوزارة الصحة يتم بناء على ترشيحات رؤساء مجالس الاقسام الطبية لاختيار الكفاءات العالمية بالتخصصات المختلفة، لافتا الى ان الزيارة ستتضمن مناظرة الكثير من الحالات في مركز البابطين لجراحة التجميل والحروق، مستشفى زين للانف والاذن والحنجرة، مستشفى الرازي، مستشفى الجهراء، مركز البحر للعيون، مركز صباح الأحمد للمسالك البولية، مستشفى الطب الطبيعي، مركز صباح الأحمد للقلب، مستشفى بن سينا ومركز الرعاية التلطيفية.

يذكر ان الاطباء الاستشاريين الذين ستستضيفهم “الصحة” من تركيا وألمانيا وايطاليا والبرازيل وكندا وبريطانيا وفرنسا واميركا والسعودية ومصر.