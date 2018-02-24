“الصحة”: تقليل معدلات الوفيات بخفض الأمراض والحوادث 2%

كتبت ـ مروة البحراوي:

أعدت وزارة الصحة خطة لخفض معدل الوفاة في البلاد تتضمن آليات محددة للتصدي لأسباب الوفيات ولاسيما حوادث الطرق، وأمراض القلب، والأورام، وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وتقليل معدلات الاصابة بها بمتوسط 2 في المئة.

وحددت الوزارة في خطتها الخمسية الانمائية لوزارة الصحة (2015 – 2020)، التي حصلت “السياسة” على نسخة منها، النسب المستهدفة بخفض معدلات الوفيات خلال فترة الخطة حسب أسباب الوفاة لكل 100 الف من السكان.

وقدرت خفض نسب الاصابة بمرض السكري 0.4 في المئة، بحيث يصبح معدلات الاصابة بالسكري 2.9 في المئة بدلا من 3.3 في المئة بحلول عام 2020، وخفض نسب الاورام 2.3 في المئة لتصبح 16.9 في المئة بدلا من 19.2 في المئة، وكذلك خفض نسب الاصابة بارتفاع ضغط الدم بمعدل 0.3 في المئة لتصبح 2.8 في المئة بدلا من 3.1 في المئة، وأخيرا خفض حوادث الطرق بمقدار 1.3 في المئة لتصبح نسب الحوادث بحلول عام 2020 نحو 10 في المئة بدلا من 11.3 في المئة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة باعتبارها أولوية تنموية لمواجهة التحديات الصحية الراهنة، واضعة عدة آليات ومنها تشكيل لجان وطنية عليا، بهدف وضع ستراتيجية وطنية للوقاية والتصدي للامراض المزمنة، وغيرها.