الصحة خصصت يومي الإثنين والثلاثاء لاستقبال المواطنين أسبوعيا

كتبت ـ مروة البحراوي:

خصص وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح الاثنين من كل اسبوع لاستقبال وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين شكاوى ومقترحات المواطنين من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وذلك بناء على رؤيته للمرحلة المقبلة وتطبيقا لسياسة الباب المفتوح، التي انتهجتها الوزارة للتعامل مع شكاوى ومقترحات المواطنين.

كما أوعز الصباح لمديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات ومن في حكمهم لتخصيص يوم الثلاثاء من كل اسبوع لاستقبال المواطنين ايضا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، داعيا الجميع الى تذليل العقبات والتفاعل مع الشكاوى والمقترحات المقدمة وايجاد حلول لها بما يتوافق مع الاحكام القوانين واللوائح .