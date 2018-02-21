“الصحة”: عيادات ميدانية و30 سيارة إسعاف و150 فنياً للاحتفالات الوطنية

أكدت مسؤولة بوزارة الصحة امس جهوزية ادارة الطوارئ الطبية وغرف الطوارئ المركزية ومراكز الاسعاف لمواكبة الاحتفالات بمناسبة ذكرى الاعياد الوطنية.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بالوزارة الدكتورة ماجدة القطان في بيان صحافي: ان “الصحة” جهزت عيادات ميدانية رئيسية وفرعية على امتداد شارع الخليج العربي وشاليهات بنيدر اضافة الى العديد من الاماكن التي تشهد احتفالات بهذه المناسبة.

واضافت القطان التي تشغل ايضا منصب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساند بالتكليف ان وزارة الصحة جهزت ايضا 30 سيارة اسعاف وفرزت اكثر من 150 فني طوارئ فضلا عن توزيع ضباط مواقع اتصال على جميع المناطق التي ستشهد احتفالات المواطنين والمقيمين بالاعياد الوطنية.

وافادت بانه تم توفير آليات مساندة مثل “سكوتر” و”بقي” وسيارات “الغولف” في الاماكن المزدحمة والضيقة لتقديم العناية الطبية اللازمة والضرورية الى حين وصول سيارات الاسعاف.

واشارت الى تجهيز عيادات طبية في النقاط الامنية لرواد البر والشاليهات والجزر ومنها منطقة بر جليعة والمطلاع والموروث الشعبي ونقاط الاسعاف على الخطوط السريعة ونقطة اسعاف جزيرة فيلكا التي تعمل جميعها على مدار الساعة اضافة الى الاسعاف الجوي لخدمة رواد البر والشاليهات.