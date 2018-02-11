قال عضو اللجنة الصحية والاجتماعية النائب اسامة الشاهين: ان اللجنة ناقشت أمس تعديلا هاما على قانون الصيادلة الكويتيين يلزم بأن تكون كل صيدلية مملوكة لكويتي وتشغل صيدلانيا كويتيا على الأقل.

واضاف الشاهين في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس ان التعديلات تهدف الى تنظيم هذه المهنة المهمة من خلال “تكويتها”ملكية وعملا وكذلك الى توفير فرص عمل الكويتيين الموجودين في هذا المجال.

وتابع: تمت مناقشة ما زعم بأنها صعوبات عملية امام تطبيق القانون، وشددت اللجنة باجماع الحاضرين الى أهمية تطبيق وزارة الصحة تطبيق ما جاء في هذا القانون، وكذلك على وزارة الشؤون باعتبار أن لدينا اكثر من ٧٥ صيدلية تابعة الجمعيات التعاونية، وكذلك ما يقارب ١٩٠ خارج ذلك.

ولفت الى ان هناك ما يقارب الف صيدلاني كويتي والبعض لا يريد فتح المجال يضع عوائق أمامهم، مبينا ان القانون صدر منذ سنة ٢٠١٦ وتم وضع اللائحة الداخلية في سنة ٢٠١٧ والآن بعد مرور ما يقارب العام وجهت اكثر من سؤال برلماني.

وشدد الشاهين على ان اللجنة مجمعة على ضرورة تطبيق القانون لتشغيل الكويتيين وعدم الخضوع لـ “لوبي” مستوردي الأدوية، قائلا: من حق اي لوبي او تاجر ان يحافظ على تجارته ولكن أيضا من واجب مسؤليته المجتمعية ان يلتزم بتشغيل الكويتيين.

واضاف: ومن يقول ان الكويتي لا يأتي الى الصيدلية بالتأكيد انه لن يأتي اذا لم تقدم له الحوافز المادية التي تجعله يفكر بأن يترك العمل كصيدلاني حكومي ويأتي للعمل في القطاع الخاص.

وتابع: خلال ٦ شهور نكون امام صيدليات يتواجد في كل منها صيدلاني على الأقل وذلك لرفع الجودة والكفاءة وتقليل البعد التجاري والتركيز على البعد الفني والمهني لهذه المهنة المهمة.

ولفت الشاهين الى ان اللجنة استضافت امس الحملة الوطنية للوقاية من السرطان و ٢٤ متطوعا ومتطوعة تكريما لما يقومون به مند عام ٢٠٠٦ برعاية سمو الأمير، معتبرا أن الحكومة مقصرة في الإنفاق على هذه الحملة التي توفر على المال العام، لان الصرف على الفرد ٥٠ دينارا سنويا للتوعية والفحص المبكر وهذا بدوره يغنينا عن صرف ما يقارب ٣٠ الف دينار سنويا للعلاج الفرد الواحد من السرطان.

وقال أخذنا من الحملة توصيات ستعمل اللجنة على ترجمتها الى اقتراحاات بقوانين وبرغبة واسئلة حتى تتحقق على ارض الواقع.