الصومال: 38 قتيلاً في تفجيرين انتحاريين

مقديشو – أ ف ب، رويترز: قتل نحو 38 شخصاً في اعتداءين بسيارتين مفخختين استهدفا القصر الرئاسي وفندقاً في مقديشو، بحسب أجهزة الإغاثة الصومالية.

وقال عبد القادر عبدالرحمن أدن من جهاز سيارات الإسعاف أمس، إن “لدينا نحو 38 قتيلا” بعدما كان أفاد أول من أمس، عن حصيلة موقتة من 18 قتيلاً.

واستهدف التفجير الأول، الذي أعقبه إطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية، نقطة مراقبة قرب مقر الحكومة، وبعد وقت قليل استهدف تفجير ثان فندق دوربين القريب.

وقال الضابط في الشرطة الصومالية إبراهيم محمد “أؤكد أن هجوماً وقع قرب القصر الرئاسي”، مضيفاً إن “سيارة مفخخة أخرى انفجرت قرب فندق افتتح أخيراً”.

وأورد ضابط اخر يدعى عبد الله أحمد أن قوات الأمن قتلت خمسة من المهاجمين و”الوضع عاد إلى طبيعته”.

من جهته، قال الضابط عمر عبدالله “ترجل المسلحون عندما اقتربوا من القصر انفجرت السيارة الملغومة الأولى التي قادها انتحاري خارج القصر، حيث كان يوجد عدد كبير من جنود الجيش بالشارع المجاور للقصر”.

وتبنت حركة “الشباب” الصومالية المرتبطة بتنظيم “القاعدة” التفجيرين في بيان على الإنترنت، مؤكدة أنها استهدفت مقرين حكوميين.

وقال المتحدث باسم الحركة عبدالعزيز أبومصعب “تم تنفيذ عمليتين استشهاديتين استخدمت فيهما سيارتان ملغومتان قرب القصر الرئاسي وقاعدة لقوات الأمن الوطني”.