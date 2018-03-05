الصين تزيد ميزانيتها العسكرية للعام 2018 وتحذر تايوان من المخططات الانفصالية

بكين – وكالات:

أعلنت الصين أمس، زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 8.1 في المئة للعام الجاري، ما يعزز الانفاق العسكري لأكبر جيش في العالم بعد أن تراجع في العامين الماضيين.

وستنفق بكين 1.11 تريليون يوان (175 مليار دولار) على جيشها، وفق تقرير عن الميزانية تم تقديمه خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان)، وهو أعلى جهاز استشاري في الصين.

ويقارن حجم الانفاق هذا بزيادة قدرها سبعة في المئة العام الماضي و7.6 في المئة 2016، عندما كانت المرة الأولى في ست سنوات التي لا يتخطى فيها النمو في الانفاق العشرة في المئة.

على صعيد آخر، وجهت بكين أمس، تحذيراً إلى تايوان من أنها “لن تتغاضى أبداً عن أي مخططات انفصالية”.

وجاء التحذير في تقرير عمل الحكومة الصينية الذي قدمه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ خلال جلسة ألمجلس الوطني .

وذكرت الحكومة الصينية أنها ستستمر بالتمسك بمبدأ “صين واحدة” ودعم “التنمية السلمية” للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان على أساس “توافق العام 1992″، الذي يقر بوجود بلد واحد من دون أن يحدد ممثله الشرعي.

وأضافت إن بكين ستدفع أيضاً إلى “عملية إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم إلى الأمام”، مشيرة إلى أن الصين ستبقى حازمة “في حماية سيادة أراضيها وسلامتها، ولن تتغاضى أبداً عن أي نشاطات أو مخططات انفصالية من أجل “تايوان مستقلة”.

ووجه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ تحذيراً وسط تصاعد الغضب الصيني من مشروع قانون أميركي لتوثيق العلاقات بين واشنطن وتايبه.

والتشريع الأميركي الذي يحتاج فقط إلى توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كي يصبح نافذاً، يشير إلى سماح السياسة الأميركية للمسؤولين على مختلف المستويات بالسفر إلى تايوان للقاء نظرائهم كما يسمح لمسؤولين تايوانيين كبار بدخول الولايات المتحدة ولقاء مسؤولين أميركيين.