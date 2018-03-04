الصين: لا نريد حربا تجارية مع أميركا

واشنطن-د ب أ:

ذكر متحدث باسم البرلمان الصيني أمس أن بلاده “لن تقف مكتوفة الايدي وستتخذ إجراءات ضرورية” بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة على الصلب والالومنيوم.

وقال تشانج يسوي، نائب وزير الشؤون الخارجية في مؤتمر، قبل افتتاح الجلسة البرلمانية السنوية الصينية “لا تريد الصين حربا تجارية مع الولايات المتحدة”.

وأضاف “بالنسبة لمثل تلك العلاقة الكبيرة، من الطبيعي أن تكون هناك بعض الخلافات” مضيفا أن الحل هو “فتح أسواق وجعل التعاون أكبر”.

ومن المقرر أن تكشف الصين، التي مازال يعتمد اقتصادها بشكل قوي على الصادرات، عن هدفها للنمو الاقتصادي لعام 2018 غدا الاثنين، في مستهل جلستها البرلمانية التي تستمر أسبوعين.