الصين: 394.1 مليار دولار حجم السندات في يناير الماضي

قال البنك المركزي الصيني إن حجم السندات التي تم إصدارها في يناير بلغ 2.5 تريليون يوان (394.1 مليار دولار) . وأضاف بنك الشعب الصيني في بيان أن سندات بـ2.4 تريليون يوان تم بيعها من خلال سوق_السندات ما بين البنوك (إنتربنك)، بينما سجلت سندات الخزينة 190 مليار يوان، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية .

وتعهد البنك المركزي باستمرار بذل المزيد من الجهود للتخلص من التخلف عن سداد السندات، وتوحيد القوانين والأنظمة ، وإصدار المعلومات حول سندات الائتمان للشركات.

وأصدرت الصين في العام الماضي سندات بقيمة 40.8 تريليون يوان، بارتفاع 12.9 % على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته نتائج بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي في وقت سابق. وأعادت الصين التوازن للنمو الاقتصادي من الاستثمار والتجارة إلى الخدمة والاستهلاك. وانتهى العام 2017 بمعدل نمو اقتصادي بلغ 6.9 %، مرتفعاً عن العام 2016، ليسجل أول زيادة في معدل وتيرة النمو السنوي منذ 7 سنوات.