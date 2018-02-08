الضحية ..عفرين الكردستانية

كجال درويش

كجال درويش

ما يحصل الآن في عفرين ليس إلا مؤامرة على الشعب الكردي لمحوه من الخريطة الكردستانية، يأتي هذا بعد فقدان القوات العسكرية الموجودة في تلك المناطق للحليف الأميركي، وفقدانهم لأي غطاء سياسي دبلوماسي معترف به على الصعيد الدولي .

وهنا تتفق جميع شرائح المجتمع الكردي إن كانت سياسية، أو منظمات المجتمع المدني، أو لجانا شعبية، على وحدة الصف في كردستان سورية، التي ستكون بمثابة عامل استقرار لجميع مكونات الشعب السوري منهم الكرد أولاً، ثم العرب والسريان وباقي المكونات الذين يشكلون الأقلية ويعيشون في تلك المناطق الواقعة في الشمال السوري .

أجهزة الاستخبارات الدولية والإقليمية تدعو الشعب الكردي إلى الصمود بوجه أشرس وثاني أقوى جيش في الناتو ( الجيش التركي)، هذه الدعوة بحد ذاتها خطر حقيقي على وجود الشعب الكردي.

صحيحٌ أنَّ الجيش التركي هو العدو الأول للشعب الكردي، بكون مواجهته عسكرياً ستؤدي إلى كارثة حقيقية، حيث التغيير الديموغرافي، وتعريب المنطقة بأكملها، سيّما بعد أن قالت الحكومة التركية إنّها ستوطّن أكثر من 3 ملايين سوري في تلك المناطق.

لو نظرنا إلى الواقع بكلتا العينين، لرأينا كيف نحن_ الكرد_ نخدم أعداءنا في الأجزاء الأربعة من دون قصد، لأنني لا أتصوّر بأن يكون كردياً واحداً يبيع شبراً من أرض أجداده للغزاة ومن يعادون القضية الكردية.

فالأيديولوجيا اليسارية المتطرفة تعلن انتصارها بعد كل فشل لكي تستطيع السيطرة على أنصارها من الطبقة الكادحة والعاملة والمستفيدين منها مادياً، لذلك نشطت هذه التيارات بشكل سريع جداً، وحوّلت القضية الكردية إلى قضية منسية لا وجود لها في كردستان سوريا، وبدأت تخدم أعداء القضية بقصد أنّهم المستفيدون من هذه الخدمات المجانية في نهاية المطاف وهذا أيضاً جزء من الفكر اليساري التوليتاري الذي لا يستطيع تقبل أي طرف سياسي آخر بمشاركته في القرار السياسي .

طبعاً ما يحدث الآن في عفرين من مجازر بحق المدنين سببها القصف العشوائي، مدانٌ بكل أشكاله.

فالمعروف في هذه الحرب سيئة السيط أنها برضى الطرفين. الحكومة التركية نقلت معركتها من داخل الأراضي التركية إلى كردستان سورية، والنظام السوري كذلك من المناطق التي تهدد النظام السوري إلى شمال البلاد حتّى تقضي على الجيش الحر الذي درب عسكرياً في تركيا، وخوف النظام من أن تصبح هذه القوات قوة رادعة لقواته في الشمال، ومن ثم كسب الوقت لتستطيع إعادة ترتيب قوتها العسكرية التي خسرتها على يد الفصائل العسكرية المعارضة لها.

فالجيش الحر الذي يحارب الآن في عفرين بينهم دواعش كانوا قد هربوا إلى تركيا عندما سقطت عاصمتهم الرقة، لهم ذقون طويلة وشعاراتهم هي ذاتها ويقومون بالتمثيل بالجثث وغيرها من جرائم مثل ما كانت تفعل “داعش”.

لا أستطيع تسميتهم بالجيش الحر الذي كان ينادي بأن الشعب السوري واحد ولا فرق بين أطياف الشعب السوري كردياً كان أو عربياً.

تقصف هذه الجماعات المدنيين العزل في قرى ومركز مدينة عفرين، لا يفرقون بين صغير أو كبير، يرتكبون مجازر تقشعر لها الأبدان .

ما شاهدناه في الآونة الأخيرة كيف خدمت تلك التنظيمات الكردية النظام السوري ومن ثم الروس وبعدها الأميركان وغيرهم، لكنهم بقوا وحيدين في ساحة المعركة في مواجهة الماكينة العسكرية التركية، اليوم يدفعون ضريبة تلك الأخطاء السابقة .

لذلك أعتقد أن الكرد في كردستان سورية سيخسرون غرب الفرات كمقايضةٍ سياسية بين القوى الأربع ( الأميركان والروس والترك والإيرانيين) في حال استمر التشتت السياسي بين الأحزاب السياسية الكردية وعدم التوصل إلى اتفاق عاجل في كردستان سورية.

كاتب كردي سوري