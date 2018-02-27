طالب النائب وليد الطبطبائي باستبدال قيمة شرط «تقديم خطاب ضمان مالي من أحد البنوك المحلية» بالشروط الواجب توافرها لإصدار رخصة لمزاولة نشاط استقدام عمالة منزلية، ليصبح الضمان المالي بالنسبة الى المكاتب من 5 آلاف الى 40 ألف دينار وللشركات من عشرة آلاف الى 100 ألف ولفروع الشركة من 5 آلاف الى 40 ألفا.

وقال في اقتراح برغبة قدمه بهذا الخصوص رغم مباشرة شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية نشاطها منذ فترة ليست بالقصيرة إلا أن أسعار العمالة المرتفعة لاتزال تراوح مكانها، ولم يلحظ المواطن أو المقيم أي تغير يذكر وربما ازدادت الأمور سوءا لافتا الى أن الاقتراح يأتي سعيا منه لتحقيق استقرار سوق استقدام العمالة المنزلية وخلق تنافس حقيقي بين مكاتب الخدم والشركات من خلال تحقيق وفرة في مكاتب الخدم، الأمر الذي سينعكس على زيادة العرض على الطلب ما سيؤدي الى انخفاض أسعار الكلفة الواجب دفعها للاستقدام، لتكون ممارسة هذا النشاط متاحة للجميع.