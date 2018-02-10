مهم جدا أن تصل رسالة واضحة قوية للرئيس الفيليبيني بأننا لسنا تلك «الطوفة الهبيطة» التي يقفز عليها، حتى من لايجيد القفز، فمن حقه أن يدغدغ مشاعر الشارع الفيليبيني من أجل فترة رئاسية ثانية يطمح بالوصول إليها، لكن ليس على حساب الكويت، ففي الكويت ملايين الوافدين الذين يتمتعون بميزات المواطنين نفسها، ومن حقهم استقدام عاملات المنازل، وأكثر المشكلات منهم وبسببهم، حتى القشة التي قصمت ظهر البعير الفيليبيني وأقصد بها جريمة «الفريزر» أبطالها وافد لبناني وزوجته، وليس للكويت والكويتيين دخل بها لامن قريب أو بعيد، كما أن اغلب الزيجات التي تتم في الكويت، وتنتهي نهايات غير سعيدة، بهرب الزوج وترك الزوجة بالكويت، هي وابنائها تتم تلك الزيجات بين فيليبنيات ووافدين عرب، اغلبهم من جنسية واحدة معروفة، ولَم يمنع رئيس الفيليبين عمالته من الذهاب اليها، فهناك مئات آلاف منهم هناك! فلماذا الكويت بالذات؟ هذا هو السؤال المهم، وهناك احتمالات كثيرة يمكن التفكير فيها، وأهمها مكاتب الخدم بالكويت، التي وصل حجم التداول فيها الى مئات الملايين، وتبحث عن المزيد، فمع كل حركة ترتفع كلفة الاستقدام، وبالتالي ترتفع الأرباح وتزداد النسبة التي تدفعها المكاتب كرشاوى لنافذين هناك، ويرتفع راتب العاملة، والمتضرر المواطن فقط، والاحتمال الاخر ان تكون هناك دول اخرى دخلت على الخط ودفعت اكثر بكثير مما تدفعه المكاتب الكويتية لنافذين هناك، وبالتالي اصبح الهجوم على الكويت والتهديد بوقف العمالة، ثم الوقف الفعلي لها مدفوع الثمن لذلك لابد من المواجهة ومقارعة الحجة بالحجة بالدليل، والبرهان ورفع شكاوى دولية لاستعادة الأموال التي دفعها المواطنون لاستقدام العمالة الفيليبينية اما ان نتلقى الضربة تلو الضربة ونحن صامتون فهذا الوضع غير مقبول نهائيا، ولابد من تحرك سريع على كل المستويات ليس فقط لتبرئة الساحة الكويتية من جميع التهم التي ألصقها الرئيس الفيليبيني بِنَا من غير وجه حق، وإنما لاستباق احداث مقبلة قد تجد باي لحظةفقد تنتهج سيرلانكا النهج نفسه وقبلها اتخذت الهند إجراءات مشددة لم نتحرك نهائيا ضدها!

لابد من تحرك حكومي وشعبي سريع لوقف الهجمة غير المبررة للرئيس الفيليبيني فالعمالة الفيليبينية ليست نهاية المطاف فهناك الف مصدر ومصدر للاستقدام ونستطيع كذلك التعاقد مع مكاتب الخدم في مملكة البحرين أو اي دولة خليجية اخرى نستقدم من خلالها لكن مهم جدا ان لاتكون تلك «الطوفة الهبيطة» من بين دول الخليج التي يتعلم بِنَا القفز من لايعرف القفز، فهناك مئات الملايين من الدنانير التي تحول شهريا للفيليبين من دون ضرائب، ولا رسوم، تنعكس إيجابيا على الدخل القومي الفيليبيني يمكننا التحرك من خلالها لدحض الافتراءات التي تقال ضدنا وقطع الطريق على بلدان اخرى قد تجد اننا الاسهل للهجوم علينا…زين.

طلال السعيد