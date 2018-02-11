الطيار: انخفاض معدل انقطاع “الكهرباء” عن المشتركين من 16٫62 إلى 13٫14 دقيقة

كتب – محمد غانم:

كشفت مديرة ادارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء رئيس الحملة الوطنية للترشيد في القطاع الحكومي والخاص المهندسة اقبال الطيار عن انتهاء الادارة من الاحصائية الخاصة بمؤشر اداء شبكة الكهرباء “saifi” للعام 2017 موضحة ان نسبة تأثر المشتركين بالانقطاعات انخفضت بمعدل 0.02% حيث كانت في العام 2016 تقدر بـ 0.45% وانخفضت للماضي الى 0.43% لافتة الى ان اتجاه المؤشر نحو “الصفر” دليل على تحسن اداء الشبكة الى الافضل.

وقالت الطيار في تصريح صحافي أمس ان نسبة متوسط مدة الانقطاع الشبكة بالنظام انخفضت العام الماضي الى 5.65 دقيقة في حين كانت 7.64 دقيقة في 2016، مشيرة في الوقت ذاته الى ان مدة الانقطاع بالنسبة للمشترك قد انخفضت ايضا من 16.62 الى 13.14 دقيقة مايعد انجازا كبيرا ومؤشرا على مدى التطوير والتحديث الذي تشهده شبكة الكهرباء والماء سنويا والجهد الكبير الذي تبذله القطاعات المعنية في هذا الصدد.

وثمنت جهود كل العاملين في ادارة المراقبة الفنية الذين بذلوا جهدا كبيرا على مدار العام لرصد هذا المؤشر الهام من خلال التنسيق والمتابعة ورصد احصاءات الاعطال في مراكز الطوارئ بجميع المحافظات طوال العام للخروج بهذا المؤشر الذي يستعين به صناع القرار ووضع السياسات في الوزارة.

وذكرت الطيار ان اهمية وضع مؤشرات الاداء لشبكة الكهرباء والماء في الكويت تكمن في عرضها على البنك الدولي الذي يقوم ضمن مهامه بمتابعة اداء شبكات الكهرباء والماء في الدول كمؤشر على مدى التنمية والتحديث وتطوير الاداء في القطاعات المختلفة وأرجعت ارتفاع مستوى اداء شبكة الكهرباء في للكويت الى اسباب عديدة منها خطط الصيانة الدورية واحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع بما يتواكب مع الطلب المتزايد على الكهرباء والماء.

واشارت الطيار الى ان هناك بعض المؤشرات التي يجب الاشارة اليها في بعض المحافظات منها محافظة حولي التي شهدت انخفاضا في نسبة تأثر المشترك بالانقطاعات من 0٫16 في العام 2016 الى 0.2 في 2017، كما انخفضت في محافظة الاحمدي من 0.51 الى 0.36 وفي محافظة العاصمة من 0.72 الى 0.48.