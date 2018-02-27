فريق الضبطية القضائية نجح بضبط سرقات الكهرباء بنسبة 80٪

كتب- محمد غانم :

كشفت مدير ادارة المراقبة الفنية ورئيس حملة ترشيد في القطاع الحكومي والخاص في وزارة الكهرباء والماء المهندسة اقبال الطيار عن تسجيل 5238 مخالفة حررها فريق الضبطية القضائية في الفترة من 30/5/2011 وحتى 31/12/2017 وقالت الطيار في تصريح لـ “السياسة” ان المخالفات مقسمة الى “2383” محضر ضبط مخالفة و”2855″ محضر اثبات حالة موضحة مخالفات اثبات الحالة خاصة بهدر في التيار الكهربائي والماء الحالات الابرز منها غسيل السيارات امام المنازل والاحواش بصفة عامة اما محضر ضبط مخالفة فيختص بسرقات التيار الكهربائي والمياه.

واوضحت ان احصاءات المخالفات خلال العام 2017 تشير الى ان عدد محاضر ضبط مخالفة بلغت 523 اما محاضر اثبات الحالة فقد بلغ 405 مخالفة باجمالي 926 مخالفة خلال 12 شهرا لافتة الى أن اول مخالفة حررها فريق الضبطية القضائية كانت في 30/5/2011.

واشارت الطيار الى ان وزارة الكهرباء والماء لديها فريق متكامل من الضباط القضائين يبلغ عددهم 169 ضابطا قضائيا تم تدريبهم في معهد الكويت للدراسا القضائية لاعدادهم الاعداد الامثل الذي يمكنهم من اداء مهامهم الوظيفية وفقا للوائح والقوانين المعمول بها في ضبط وتحرير المخالفات، مبينة ان هناك 30 ضابطا قضائيا سيتم الحاقهم بفريق الضبطية القضائية لتعزيز الاعداد الموجودة من الضباط القضائيين وتمكينهم من ملاحقة وضبط المخالفين سواء فيما يتعلق بهدر او سرقة التيار الكهربائي والماء ولقد تم تدريبهم ايضا في نفس المعهد الذي يعد احد بيوت الخبرة في اعداد وتدريب الضباط القضائيين في الجهات المعنية.

وذكر الطيار الى ان فريق الضبطية القضائية يعمل على مدار الساعة لمواجهة المخالفات التي تتم كما يتم التعامل مع كافة البلاغات والشكاوى بجدية تامة لاسيما التي تاتي عبر الخط الساخن 152 الخاص بوزارة الكهرباء والماء كما يتم التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضبط المخالفات خاصة المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي باعتباره مالا عاما يجب المحافظة عليه فهناك اطر ولوائح وضعتها الوزارة بهذا الصدد لذا حقق الفريق نتائج ملموسة على ارض الواقع حيث انخفضت نسب المخالفات بنسب كبيرة.

وافادت الطيار بان نسب نجاح فريق الضبطية القضائية لضبط السرقات بالتعاون مع وزارة الداخلية بلغت 80% للكهرباء و90% للماء و 65% لحالات هدر المياه في السكن الخاص والذي مازال بحاجة الى المزيد من الجهد فيما يتعلق ضبط هدر المياه بالهوز والاعياد الوطنية من خلال الرشاشات .