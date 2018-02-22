الطيب الوحيشي في ذمة الله

غيب الموت المخرج الطيب الوحيشي أحد أبرز رواد صناعة السينما التونسية عن عمر ناهز 70 عاما.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية المخرج السينمائي الذي توفي الليلة الماضية في بيان جاء فيه “اقترنت تجربته الابداعية بالمغامرة والتحدي والرهان على الذائقة النوعية المغايرة، اختار الطيب الوحيشي الانتصار على الامه بالسينما”. وتعرض الوحيشي لحادث مروري أليم منذ سنوات أقعده عن الحركة وجعله رهين الكرسي المتحرك لكن هذا لم يمنعه من ممارسة عشقه الاول .. السينما.

ولد الوحيشي في يونيو 1948 وتخرج في معهد السينما في باريس. بدأ مشواره مع الافلام التسجيلية مثل “الطريق المتقاطع” في 1970

و “التماثيل” في 1971 وحاز فيلمه “قريتي قرية بين القرى” على جائزة “التانيت الذهبي” في مسابقة الافلام القصيرة لدورة أيام قرطاج السينمائية عام 1972. توج فيلمه “ظل الارض” بجائزة النقاد بمهرجان “كان” السينمائي عام 1982 كما حصد الراحل العديد من الجوائز عن أعماله في مهرجانات عربية وأوروبية.

ومن أبرز أفلامه “غوري… جزيرة الجد” و “عرس القمر” و “أهل الشرارة”

و “رقصة الريح” و “طفل الشمس” و “همس الماء”.