العازمي استقبل الطالبين المطيري والقراشي الفائزين في مسابقة الخطابة

استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي في مكتبه صباح امس الطالبين الكويتيين هادي مشعل المطيري من ثانوية الشجاع بن الأسلم للبنين و فاطمة منصور القراشي من مدرسة نسيبة بنت كعب المتوسطة بنات الحاصلين على المركزين الثاني والثالث للمرحلة الثانوية والمتوسطة في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو على مستوى الوطن العربي والتي نظمتها إدارة الثقافة في جامعة الدول العربية وأقيمت في القاهرة وتم تكريمهم في احتفالية بمقر جامعة الدول العربية في 17 فبراير الجاري.

وأعرب الوزير العازمي عن سعادته وفخره واعتزازه بالطالبين الفائزين بالمسابقة مؤكدا على دعمه وتشجيعه للطلبة الموهوبين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية

وبدوره هنأ وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري الطالبين الفائزين في المسابقة مؤكدا على دعم وزارة التربية للطلبة الموهوبين والفائزين وتكريمهم لما حققوه من مراكز متقدمة على مستوى الوطن العربي .