العازمي: الزراعة المائية توفر ما يقرب من 63 % من الطاقة المتجددة

استعرض موظف وزارة الكهرباء والماء في إدارة مشروعات القطاع الخاص المهندس أحمد العازمي الدراسة الخاصة بأهمية الزراعة المائية والطاقة المتجددة في منازل ومزارع الكويت، مبينا ان المستهلك يستطيع ان يستخدمها في المنزل أو المزرعة وتكون مرتبطة بالألواح الشمسية.

وقال العازمي “ان هذا النظام الزراعي يوفر ما يقرب من 63 في المئة من الطاقة المتجددة ويوفر ايضا 10 أضعاف استهلاك المياه التي تستخدم في الزراعات التقليدية، منوها ان هذا النظام يوفر على الدولة الكثير من المبالغ المالية ويقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.