العازمي: مشاركة “الأوقاف” في مهرجان “شكراً 2” تعزيز للوحدة الوطنية وتكريم للشهداء

قال مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمشرف على جناح الوزارة بمهرجان «شكراً 2 « سامي العازمي: إن الوزارة شاركت في المهرجان الذي أقامه مكتب الشهيد برعاية سمو الأمير البلاد وذلك تكريماً للشهداء وأسرهم في ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير في الفترة من 21إلى 23فبراير.

واضاف العازمي في تصريح صحافي أن “الأوقاف” ممثلة بإدارة العلاقات العامة قدمت درعاً تذكارية لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح خلال زيارته لجناح الوزارة في افتتاح المهرجان.

وأفاد بأن الوزارة وزعت إصدارات ومطبوعات ومواد إعلامية ما بين تقارير وفيديو وسيديهات ومطبوعات حيث جاءت مشاركة الوزارة في هذا المهرجان ضمن الاحتفالات الوطنية تكريماًً لشهداء الكويت الأبرار، وتذكيراً بدورهم واستبسالهم في الدفاع عن وطنهم، ومذكراً بتمسك الشعب الكويتي بشرعيته ووقفتهم وصدهم للعدوان.

وأوضح أن الهدف من المشاركة في مثل هذه الفعاليات تحقيق رؤية ورسالة الوزارة، من خلال تعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية، وتوثيق العلاقات والتواصل مع الجمهور، ومشاركة أهل الكويت في المناسبات المختلفة لا سيما مهرجان شكراً 2.

على جانب آخر، أشار العازمي إلى أن “الأوقاف” شاركت في فعاليات معرض ومؤتمر الكويت للمسؤولية الاجتماعية يومي 21 و22 فبراير برعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.