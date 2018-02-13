” العاصمة ” كرّمت شخصيات في احتفالاتها بالأعياد الوطنية

احتفلت محافظة العاصمة بمناسبة الأعياد الوطنية، بحضور عدد من الشخصيات في قاعة الراية، استهل الحفل بالسلام الوطني ثم القى المحافظ الفريق م. ثابت المهنا كلمة تقدم فيها بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية التي جاءت هذا العام تحت شعار “قائد حكيم وشعب وفي”، وذلك تأكيدا على فخر واعتزاز الشعب الكويتي بحكمة وحنكة صاحب السمو في التعامل مع مختلف القضايا والمواقف الإقليمية والدولية، مما كان له عظيم الأثر في ترسيخ مكانة الكويت على المستوى الدولي.

وأضاف المهنا : “ان الأجواء الوطنية والأفراح التي تعيشها البلاد بهذه الاحتفالات تؤكد للعالم تمسك اهل الكويت بوحدتهم الوطنية الصلبة ونسيجهم الوطني المتين، مشددا على اهمية دعم قيم المواطنة التي يعيشها اهل الكويت في اطار التسامح والتمسك بثوابت العمل الوطني الجاد وإعلاء مصلحة البلاد فوق كل اعتبار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير” .

واشار الى ان الاحتفال شهد تكريم شخصيات كويتية مرموقة تركت اثرا حميدا ووضعت بصماتها دليلا تسترشد به الأجيال فتحية إجلال وإكبار للذين حملوا المسؤولية وبذلوا كل ما لديهم من جهد لأداء واجبهم بكل وفاء وإخلاص .

بدورها ألقت استاذة العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية د.سهام القبندي كلمة قالت فيها :” ان هذا الاحتفال يعبر عن فرحتنا لديرتنا الغالية، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو «قائد الإنسانية» بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، لافتة الى ان تلك الاحتفالات تجسد روح المودة والحب والمواطنة والألفة والانتماء لهذا الوطن المعطاء ..

وذكرت ان محافظة العاصمة تميزت هذا العام بالاحتفالات الجميلة وذلك من خلال تكريم الشخصيات التي ساهمت في بناء وخدمة هذا البلد. كما اشتمل الحفل على فقرات متنوعة لفرقة التلفزيون ومشاركة بعض الفنانين في وصلات غنائية متنوعة.

أسماء المكرمين

• الوزير السابق راشد عبدالعزيز الراشد

• د.عبدالرحمن العوضي

• الفنان غنام الديكان

• م.جاسم قبازرد

• د.دانة الحقان

• اللواء م.محمد القبندي

• المربية الفاضلة مريم الصالح

• د.معالي العسعوسي

• ابراهيم البغلي

• اللاعب طارق القلاف

• الفلكي عادل السعدون