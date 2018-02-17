الحجيلان: خاطبت وزيرة الشؤون بشأن مكافأة نهاية الخدمة منذ أشهر ولم نتلق ردا

طالب رئيس مجلس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود راشد الحجيلان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للأمان الوظيفي للموظفين العاملين في القطاع الخاص بمختلف المؤسسات والشركات العاملة في الكويت.

وقال الحجيلان في تصريح صحافي أن القطاع الخاص كان ولم يزل بيئة طاردة للعمالة الوطنية وذلك في ظل عدم وجود امان وظيفي لهم، مما جعل ميول الشباب والخريجين تتوجه بشدة نحو القطاع الحكومي والذي بات متخما بالأعداد الكبيرة من الموظفين الذين لا يجدون مكاتب لهم في بعض المؤسسات والهيئات الحكومية.

وأضاف أن مما ينفر المواطن الكويتي من الانخراط في مؤسسات القطاع الخاص عدم وجود سلم رواتب منضبط مؤكدا أنه كان من المفترض على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان تصدر ايضا قرارا بشأن مكافأة نهاية الخدمة بعد أن خاطبها الاتحاد بهذا الشأن منذ اشهر ولم يتلق اي ردود.

واوضح الحجيلان لا نزال نأمل كل الخير في الوزيرة الصبيح وان تتعاون بجدية مع اتحاد العاملين في القطاع الخاص وذلك لحل معاناة العمالة الوطنية.