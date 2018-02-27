العاهل الأردني لا ينام الليل ويفكر بالمشاكل المحلية والإقليمية

عمان – وكالات:

كشف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن هواجسه حيال الوضع الأردني الداخلي، مشيراً إلى أنه لا ينام الليل وهو يفكر بالمشاكل الراهنة.

وقال الملك عبدالله الثاني متحدثاً إلى عدد من وجهاء قبيلة بني صخر والمتقاعدين العسكريين بمنزل الشيخ بركات الزهير بمنطقة الموقر في البادية الوسطى، إن “أكثر ما يقلقه ويجعله لا ينام الليل، هو التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن”.

وأشار إلى أن “المواطن الأردني يجب أن يلمس التقدم نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل”، متحدثاً عن جلب الاستثمارات من الخارج، وإقامة الشركات والمصانع، في سبيل تحقيق هذه الرؤية.

وأوضح أنه ستوجه إلى الهند، حيث ترغب بفتح خط تجاري مع الأردن بهدف الاستفادة من العراق وإفريقيا وإقامة المصانع والشركات.

وأضاف إن “الهدف هو النمو وحماية الطبقة الوسطى، ويجب أن نرى المسؤولين في الميدان، ويتحدثوا مع المواطنين، وإلا فليرحلوا”.

وعن الحرب في سورية، قال إن الحل السياسي لا زال بحاجة لمزيد من الوقت، مشيراً إلى العبء الذي يمثله اللاجئون على الأردن وموارده.

ورد على المزاعم التي تتحدث عن الوطن البديل من قبل البعض، مؤكداً أنه لن يقبل ذلك كما رفضه منذ البداية، وأنه لا يوجد شيء اسمه وطن بديل.