العاهل الأردني يقيل أحد مستشاريه بسبب خلاف مع مواطن

عواصم – وكالات: أقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مستشارا خاصا في الديوان الملكي، وذكرت وسائل إعلام أردنية إن الإقالة جاءت بعد شكوى تقدم بها سائق حافلة.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الديوان إفادته في بيان مقتضب، إنه “أصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة المستشار في الديوان الملكي الهاشمي، عصام عبد الرؤوف الروابدة، من منصبه اعتبارا من تاريخ 15 فبراير 2018”.

وغرد الملك عبد الله الثاني عبر “تويتر”، بعد إصداره مرسومه بإقالة الروابدة، قائلا “ما حدا أحسن من حدا إلا بالإنجاز”.

وعصام الروابدة هو نجل رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة.

وكانت قضية السائق أثارت الرأي العام، بعدما اتهمه المستشار بالقيادة بشكل متهور على الطريق الواصل بين محافظة العاصمة عمان ومحافظة إربد شمالا قبل أيام.

إلى ذلك، أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بالدور الذي تلعبه روسيا في تحقيق التسوية السياسية في سورية، مثمنا مدى مساهمتها في تحقيق تقدم في التسوية هناك.

وذكر المركز الصحافي للكرملين الروسي في بيان، إن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع الملك عبدالله الثاني، جرى فيه بحث التعاون الثنائي، اضافة للقضايا الاقليمية والدولية، بخاصة الوضع في سورية وقضية التسوية في الشرق الاوسط.

وأكد بوتين، أن روسيا والادرن يعملان على تعزيز التعاون والثقة المتبادلة.

وقال “لدينا الاسس كافة لتعميق الامل بمواصلة العمل على تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين”، مؤكدا أن كبار المسؤولين في كلا البلدين على اتصال وثيق دائم، مشيرا لمرور 55 عاما على العلاقات الديبلوماسية بين موسكو وعمان.

من جانبه، التقى رئيس هيئة العمليات والتدريب الأردني مصلح المعايطة، أمس، وفدا عسكريا فرنسيا برئاسة مدير التعاون الأمني والدفاعي الفرنسي ديدير بروس، حيث بحثا أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص البلدين.