العاهل البحريني يؤكد عمق العلاقات مع السعودية

الميثاق الوطني رسخ الوحدة وحمى قيم السلام والتسامح وجسد الهوية

المنامة – وكالات: دعا عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، إلى التمسك بميثاق العمل الوطني، مؤكدا بمناسبة الذكرى السابعة عشرة للمميثاق، والتي تحتفل بها البحرين اليوم، على أنه جسّد الهوية البحرينية الجامعة والمتطلعة للتطوير والتقدم الحضاري، محملا البحرينيين شرف صيانته ومسئولية المضي به قدماً نحو الأفضل، لما يحمله من قيمة تاريخية كبرى، مثمنا دوره في ترسيخ وحدة الصف، ونبذ الفرقة والطائفية، وحماية قيم السلام والتسامح.

على صعيد آخر، أكد الملك حمد بن عيسى، عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع بلاده بالسعودية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أن العاهل البحريني أشاد خلال استقباله نائب أمير المنطقة الشرقية بالسعودية الأمير أحمد بن فهد بمناسبة زيارته للبحرين، بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن تقديره للمواقف المشرفة والداعمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين تجاه البحرين وشعبها وجهوده في توثيق أواصر العلاقات البحرينية – السعودية.

واشاد بالدور الريادي للسعودية في تعزيز العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك والدفاع عن المصالح العربية بالاضافة الى مساعيها في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، نقل الأمير أحمد بن فهد للعاهل البحريني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الشيخ محمد بن سلمان، متمنيا للبحرين وشعبها دوام التقدم والرخاء.

من جانبه، أشاد مجلس الوزراء البحريني، بما تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من أعمال جليلة للعالمين الإسلامي والعربي، من خلال رعاية الحرمين الشريفين والتسهيل على قاصدي المشاعر المقدسة فيهما.

وأكد في اجتماعه الأسبوعي، “أن الحرمين الشريفين بأيد أمينة صادقة وحكومة لا تدخر جهدًا في توفير سبل الراحة وتذليل الصعاب أمام ضيوف الرحمن، فهي بلد عاهدت على بذل الغالي والنفيس لرعاية المقدسات الإسلامية وخدمة ضيوف الرحمن على مر العصور وصدقت ما عاهدت الله عليه”.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى “إن من حق السعودية علينا في العالم الإسلامي والعربي شكرها ودعمها على ما تقدمه في سبيل خدمة الحرمين الشريفين ورعاية المشاعر المقدسة”.