عواصم – وكالات:

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، جراحة في القلب بفرنسا، أكد بيان الاطباء المعالجين في باريس أنها “تكللت بالنجاح”.

وأفادت وكالة المغرب العربي للانباء، أن الملك محمد السادس “54 عاما”، شعر يوم 20 يناير الماضي باضطراب في الايقاع الاذيني بالقلب، وأن الفحوص الطبية كشفت أنه يعاني من رفرفة أذينية، مضيفة أن “ضربات القلب انتظمت بعد اجراء الجراحة في مستشفى أمبرواز باريه بالعاصمة الفرنسية يوم الاثنين الماضي، وان الملك سيباشر مهامه الاعتيادية بعد فترة راحة أوصى بها الاطباء.

في غضون ذلك، أعلن النائب العام في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، إحالة مدير صحيفة “أخبار اليوم” المستقلة وموقع “اليوم 24” توفيق بوعشرين، إلى محكمة الجنايات، في حالة اعتقال، لمحاكمته بتهمة الاتجار بالبشر وارتكاب اعتداءات جنسية.

ومثل بوعشرين، امام نيابة الدار البيضاء، بعد توقيفه الجمعة الماضية، اثناء مداهمة نفذها نحو 20 شرطيا في مقار الصحيفة في الدار البيضاء وظل معتقلا على ذمة التحقيق.

واعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، التهم الموجهة إليه، وابرزها “ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي”، محددا الثامن من مارس المقبل موعدا لجلسة محاكمته في الدار البيضاء.

من جانبه، قال احد محامي بوعشرين، محمد زيان، “ان التوقيف الاستعراضي لبوعشرين يؤكد ان القضية ليست اخلاقية. لو كانت القضية اخلاقية لكان تم استدعاؤه ليواجه النساء اللواتي قدمن الشكاوى”، موضحا أن توقيف موكله يتعلق بعمله الصحفي وتحليلاته وآرائه، معتبرا أن الاشتباه في كون الأمر يتعلق باعتداءات جنسية مشكوك فيه.

بدوره، قال عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، المحامي عبد الصمد الإدريسي، إن التهمة الموجهة لموكلّه تعبر عن إرادة لـ”إسكات الأصوات المزعجة بالبلاد”.

واثارت القضية ردود فعل في المغرب، حيث اعربت صحف عديدة عن “صدمتها” في اوساط الاعلام مع آراء متضاربة.