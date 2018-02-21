الرباط – وكالات: دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، إلى الاستثمار في الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال والإهمال.

وشدد الملك محمد السادس في الكلمة التي ألقاها وزير الدولة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، على أهمية “الوعي الجماعي بما يتهدد أطفالنا من مخاطر كثيرة ومتداخلة قد ترهن طاقتهم وتهدد مستقبلهم”.

ودعا إلى العمل على رعاية أطفال العالم الإسلامي تربويا، وتأهيلهم معرفياً وحضارياً، بما يساهم في إدماجهم في عالم المعرفة والاتصال، وانفتاحهم على مختلف الحضارات الإنسانية، وعلى مستجدات العصر.

كما دعا المجتمع الدولي، خصوصاً القوى الكبرى الفاعلة فيه، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه ما يتعرض له مستقبل البشرية، المتمثل في الأطفال، من عنف واستغلال وإهمال.

وأكد ضرورة “اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ الأطفال من الحروب والصراعات، والأوبئة والمجاعات، والجماعات المتطرفة والإرهابية”.

في غضون ذلك، قال القيادي في حركة “التوحيد والإصلاح” عصام الرجواني أمس، إن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران “يمكن أن يترأس الحركة خلال الانتخابات المزمع تنظيمها في أغسطس المقبل”.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” مكونة من ستة عناصر، ينشطون بمدينة طنجة (شمال).

وذكرت الوزارة في بيان، أنه “في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش مكونة من ستة عناصر (لم تكشف هويتهم) تتراوح أعمارهم بين 22 و42 عاماً، ينشطون بمدينة طنجة”.

وأضافت إن التحريات أفادت بأن “عناصر الخلية، التي يتزعمها معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، متورطون في اعتداءات في حق أشخاص عدة بطنجة، باستعمال أسلحة بيضاء وعصي وأقنعة”.

على صعيد آخر، شرعت الحكومة الفرنسية في التفاوض مع السلطات المغربية من أجل ترحيل المعتقلين المغاربة القابعين في السجون الفرنسية، بعدما درست ملفات الموجودين منهم في حال اعتقال احتياطي أو المدانين بأحكام نهائية.

وأفادت أنباء صحافية بأن وزارة العدل الفرنسية كشفت في إحصائيات جديدة، وجود نحو 1895 مغربياً في السجون الفرنسية، ما دفع الحكومة الفرنسية، بضغط من البرلمان، إلى إقرار مخطط لترحيل السجناء الأجانب.

من ناحية ثانية، تظاهر العشرات من المغاربة بالرباط، أول من أمس، الثلاثاء، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة والاستجابة لمطالب بعض المدن التي تعرف احتجاجات.

إلى ذلك، استنكر مدير “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” محمد بن عيسى وضع السلطات الإسبانية شفرات حادة حول سياجات مدينة مليلية الخاضعة لها، معتبراً أن هذه الإجراءات لن تمنع تسلل المهاجرين المغاربة إلى أوروبا.