الرباط – وكالات:

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، إن النموذج التنموي الذي ينهجه بلاده “لم يعد قادراً على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية”.

ودعا الملك محمد السادس في رسالة تلاها المستشار الملكي عبداللطيف المنوني أمام المشاركين في “المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية” إلى القيام بـ”مراجعة جماعية” تعيد النظر في هذا النموذج التنموي، وبلورة “رؤية جديدة”.

وأشار إلى أن الدعوة لمراجعة النموذج التنموي المعتمد تتطلب “إعادة ترتيب بعض البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد إصلاحات قطاعية معزولة”.

كما دعا إلى العمل على إصلاح الإدارة العمومية، قائلاً “لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، من دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار”.

على صعيد آخر، شارك المئات من النقابيين والموظفين أول من أمس، في مسيرة احتجاجية بالرباط، لدعوة الحكومة إلى تحسين ظروف العمال والاستجابة لمطالب سكان منطقة الريف (شمال) ومدينة جرادة (شرق)، التي تشهد احتجاجات منذ أسابيع.

ورفع المحتجون شعارات تطالب السلطات بالاستجابة لمطالب سكان بعض المدن التي تعرف احتجاجات، مثل جرادة والحسيمة، فيما انتقد بعض النقابيين خلال كلمات لهم في المسيرة، طريقة تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، خصوصاً في الحسيمة وجرادة.

واحتج المشاركون في الفعالية، التي أطلق عليها “مسيرة الغضب”، على ما قالوا إنه عدم استجابة من الحكومة لمطالب النقابات، داعين إلى الإسرع بإيجاد حلول لمختلف مشاكل العمال في القطاعين العام والخاص.

في غضون ذلك، أفادت أنباء صحافية أمس، بأن تراجع عائدات البترول دفع الجزائر إلى التراجع عن تمويل صفقة تسلح جديدة لفائدة جبهة “البوليساريو”، كما أوقف مخططاً كانت قيادة الجبهة ترمي من خلاله إلى بناء مقر لها في الكركرات، بعدما اقتنت بالفعل حفارات ضخمة لهذا الغرض.

وذكرت صحيفة “المساء” المغربية، أن الجزائر تراجعت عن صفقة تسلح مع روسيا، كان سيتم تزويد الجبهة بموجبها بأسلحة صغيرة لتقوية قدرة مسلحيها على حرب العصابات، مضيفة إن تراجع عائدات النّفط أثر بشكل كَبِير على الميزانية المخصّصة للتسلح، ومن ضمنها الأموال المخصّصة لتسليح جبهة البوليساريو.

إلى ذلك، قال أمين عام شبيبة حزب “العدالة والتنمية” محمد أمكزاز أول من أمس، إن كلام الأمين العام السابق للحزب عبدالإله بن كيران، الذي انتقد فيه عزيز أخنوش أبرز حلفاء حزبه في الحكومة، “قاس” لأنه لا يكذب على الناس.

وأضاف إن “الانتقادات التي يوجهها بن كيران للفرقاء السياسيين لها قوة بالنظر إلى أنه يمتلك مصداقية لدى المجتمع المغربي”.