العاهل المغربي يدعو إلى وضع حد للفساد

الرباط – وكالات: دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى “وضع حد” للرشوة والفساد واستغلال النفوذ بالبلاد.

جاء ذلك في رسالة تلاها نيابة عنه مستشاره عبداللطيف المنوني، خلال المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا أول من أمس.

وقال الملك محمد السادس إنه “رغم الجهود المبذولة ومحاولات الإصلاح، فإن الإدارة المغربية (المؤسسات الرسمية) لن تبلغ المستوى المنشود من الفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات”، ومواجهة السلوكيات والممارسات المشينة، “كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ وعدم الانضباط في أداء العمل وغيرها”.

واعتبر أن “نجاح الإصلاح المنشود رهين بمدى توافر الإرادة الجماعية والقدرة على تجاوز تلك الإكراهات والمعيقات”.

من ناحية ثانية، يواجه مدير جريدة “أخبار اليوم” المغربية توفيق بوعشرين عقوبات قد تصل إلى ثلاثين سنة، حيث يواجه تهم الاتجار بالبشر، بوساطة التهديد بالقوة أو باستعمالها، وإساءة استعمال السلطة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للخصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الإستغلال.

وقال محامو بوعشرين إن “هناك خروقات قانونية كبيرة تعرفها أطوار المحاكمة”

على صعيد آخر، مثل ناشطون جدد من حركة الاحتجاج التي كان شهدها شمال المغرب، أول من أمس، أمام محكمة في الدار البيضاء.

وتجري محاكمة 54 شخصاً منذ منتصف سبتمبر العام 2017، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خلفية احتجاجات شهدتها بعض مناطق شمال المغرب بين نهاية العام 2016، ومنتصف العام 2017، بتهم بعضها خطير على غرار “الإساءة للأمن الداخلي للدولة”.

وبعد مثول 40 متهما منذ بدء المحاكمة، استجوب القاضي أول من أمس، عبداللطيف حود (29 عاماً) بتهمة “التآمر بغرض الاساءة لامن الدولة” و “بالمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها” و”الإساءة لموظفين”.

وقال المتهم “أنا ملاحق بسبب آرائي … هذه محاكمة سياسية”.

في غضون ذلك، أحبطت قوات الأمن المغربية أمس، محاولة اقتحام نفذها نحو 200 مهاجر إفريقي للمنطقة الحدودية مع سبتة، الخاضعة للسيطرة اﻹسبانية، شمال المغرب.

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي أمس، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والبحرين، وذلك خلال لقاء جمعه بالرباط، مع ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد.