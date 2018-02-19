عواصم – وكالات:

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن بلاده لا تريد أي قوات أجنبية تقوم بجهد قتالي على أراضيها، موضحا أن ما يحتاجه العراق من التحالف الدولي هو التدريب والدعم اللوجيستي والاستخباراتي.

وأكد أن استفتاء انفصال كردستان كان له تبعات خطيرة، مشددا على أن حكومته تعمل على معالجتها.

على صعيد آخر، نعى العبادي قتلى “الحشد الشعبي” الذين سقطوا بكمين لتنظيم “داعش” أول من أمس.

وقتل 27 من “الحشد الشعبي” بكمين نصبه “داعش” بالحويجة قرب كركوك.

وكشف إعلام الحشد في بيان، أن “قوة خاصة تباشر منذ أيام عمليات نوعية، تعرضت مساء أول من أمس لكمين غادر لمجموعة إرهابية بالمنطقة متنكرة بالزي العسكري، ما أدى لاشتباكات عنيفة دامت نحو ساعتين، أسفرت عن مقتل 27 بطلا من القوة”.

وفيما كشف ضابط بقيادة شرطة كركوك، إن غالبية الجثث كانت مقطوعة الرؤوس، ذكرت مصادر أن “قوات من الشرطة الاتحادية والحشد داهمت فجرا قرية السعدونية بعد تمشيط المنطقة، ثم انسحبت منها بعد العثور على جثث لقتلى الحشد، وسبع عجلات عسكرية محترقة”، بينما أعلن رئيس هيئة “الحشد” فالح الفياض، الذي استقبل جثامين الضحايا، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق.

من جانبه، أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم.

وعلى أثر ذلك، أعلن “الحشد” أمس، انطلاق عمليات تطهير منطقة السعدونية، ردا على العملية، بينما أفادت مصادر أن قوات عسكرية كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد، بينها اللواء الرابع من منظمة “بدر” بزعامة هادي العامري وصلت للحويجة للمشاركة في العملية.

إلى ذلك، اتهم عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ظافر العاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامئي، علي ولايتي بالتدخل في شؤون العراق والاعتداء على سيادة بلاده، بسبب تصريحاته بان طهران لن تسمح لليبراليين والمدنيين أو أي أحد غير مفصل على المقاس الإيراني، بالعودة للسلطة في العراق.

على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية قاسم الاعرجي، اتفاقه مع المسؤولين الأردنيين على تطوير معبر طريبيل الحدودي بين البلدين ، موضحا أنه لم يبحث ملف المطلوبين للقضاء العراقي.

في غضون ذلك، عاقبت المحكمة الجنائية المركزية، أمس، امرأة تركية بالإعدام، وعشر أخريات من جنسيات مختلفة بالسجن المؤبد، وقناصة “داعش” الألمانية ليندا وينسل بالسجن سبع سنوات، لإدانتهن بالانتماء إلى “داعش”، فيما أمرت بإبعاد الفرنسية ميلينا بوغدير “27 عاما”، التي أطلقت سراحها، بعدما عاقبتها بالسجن سبعة أشهر، لإدانتها بدخول العراق بطريقة غير شرعية، وانقضاء مدة السجن خلال فترة توقيفها، إلى بلدها فرنسا.