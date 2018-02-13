قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ان دعوة “استثمر في العراق” دعوة حقيقية مرحبا بجميع الدول والمنظمات الصديقة من دول العالم أوالشركات الكبرى لتي تجسدت في مشاركاتهم في مؤتمر إعادة إعمار العراق.

وأضاف أنه قد تسلم رئاسة الحكومة العراقية في ظل ظروف صعبة ومتشابكة وكان تنظيم داعش الإرهابي يحتل مساحة كبيرة في العراق وهجر الملايين من أبنائنا ومواطنينا وقتل الآلاف كما حطم البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق الحديث.

ورافق هذا التدمير تحد هائل خطير وهو الانخفاض الكبير لأسعار النفط الى مستويات متدنية على الرغم من الحاجة المتزايدة للانفاق على المعركة، مؤكدا عدم وجودة احتياطي مالي للعراق في ظل فساد كان يختبئ خلف البيروقراطية إلى جانب عدم الشفافية والغموض، مؤكدا مضي العراق في الاصلاحات وتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الحكومة وتم إلحاق فريق متابعة وحديث لإزالة العراقيل من أمام المستثمرين الراغبين الدخول للعراق.

واضاف “لقد كان للتلاحم بين أوساط الوطن دور كبير للقضاء على داعش حتى تقلص إلى الصفر، كما كان للمرجعية الدينية دور كبير ومشهود في حشد المواطنين العراقيين للدفاع عن وطنهم حتى تم الاعلان النصر الكامل وتحرير كافة الاراضي العراقية ونذكر في هذا الامر الدول الصديقة التي ساعدتنا على الانتصار.

واضاف لقد وضعت الحرب اوزارها الا أن خسائرها ضخمة وتتطلب أموال ضخمة، لكن ابنائنا وتضحياتهم جنبت المنطقة خطر داعش حتى وقف العراق موحدا في الصف على انقاض دماء الارهاب، وشمل الدمار الداعشي البنى التحتية والقطاع السكني الذي طال هدم 150 الف وحدة سكنية سواء تدمير كامل او جزئي.

واعرب عن امله أن يدعم الاستقرار بالعراق، مبينا انه يمتلك مؤهلات النهوض وبمساعدة الاصدقاء والاشقاء وتوحيد الجهود سيتم تأسيس مشاريع متنوعة في كافة المحافظات التي تدمرت والتي تعطل جانب منها، ومن بينها محافظة البصرة التي تتمتع بمقومات وهي أقرب لخطط التنمية والبناء.

واكد على قدرة العراق للبدء في مرحلة جديدة للإعمار واستثمار الامكانيات البشرية والمادية والطبيعية، وفي هذا الإطار قال أن العراق حرص على إجراء تعديلات وإصلاحات كبرى لتشجيع حركة الاستثمار وبما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن الجهود التي بذلها المؤتمر على مدى اليومين الماضيين بحضور ممثلي الحكومة العراقية التي عرضت تلك الاجراءات وطرحت ما هو متاح من فرص ليطمئن المستثمر.

وقال أن العراق حرص على أن يكون المؤتمر منبراً لعرض طموحاته لثلاث ملفات رئيسية ساعد بانجازها البنك الدولي وهي:

الاطار العام لإعادة الاعمار والتنمية

تقييم المناطق المحررة

الفرص الاستثمارية بالمناطق العراقية.