العبدالجليل استعرض أحدث مؤلفاته “لمحات عن الاقتصاد الكويتي”

كتبت – ايناس عوض:

نظمت مكتبة الكويت الوطنية معرضا وندوة ثقافية حول كتاب الموسوعوة الاقتصادية الصادرة بعنوان “لمحات عن الاقتصاد الكويتي القديم – تاريخ وانجازات” للباحث والمؤلف فهد العبدالجليل، وسط حضور لافت لعدد من الادباء والباحثين والاعضاء الجدد والقدامى لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

وبهذه المناسبة رحب مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل بالحضور واشار الى ان المكتبة الوطنية تشرع الابواب لكل من يضيف قيمة ادبية وعملا جادا، يقدم الماضي بعيون الحاضر، تماما ككتاب الباحث والمؤرخ فهد العبدالجليل الذي يؤرخ بالوثائق والمعلومات النادرة والقيمة الاقتصاد الكويتي قديما وقبل اكتشاف النفط.

بدوه اثنى عريف الامسية أمين عام رابطة الادباء الكويتيين طلال الرميضي على الموسوعة الاقتصادية، مثمنا جهود الباحث فهد العبدالجليل.

وقال المؤرخ والباحث فهد الجليل: ان جمعيات النفع العام تلعب دورا بارزا في تنمية المجتمع، وبناء الفرد الذي هو اساسه، الا ان الكثير منها في الكويت غاب عن هذا الدور وكان حاضرا بالاعلام والدعاية فقط، مشيرا الى ان جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تعد من انشط الجمعيات وقد ارتأى القائمون عليها تأكيد وتوثيق دورها وعملها الدؤوب لخدمة المجتمع الكويتي من خلال موسوعة “لمحات من الاقتصاد الكويتي القديم – تاريخ وانجازات” التي نجتمع اليوم لعرضها والتباحث حولها.

وتابع: الموسوعة التي استغرق انجازها عامين ونصف العام وتقع في الف صفحة توثق التاريخ الكبير والمسيرة الحافلة بالانجازات لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.