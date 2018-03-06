سلم مبعوث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ظهر أمس رسالة خطية من سموه إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تضمنت نقل تحيات وتقدير وشكر سموه وشكر الشعب الكويتي للسلطان قابوس على المشاركة الفعالة لعمان في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي، كما تضمنت العلاقات الأخوية التاريخية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين.

وتسلم الرسالة الخطية خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

كما زار الشيخ محمد العبدالله يرافقه حسين بن علي بن عبداللطيف المستشار بديوان البلاط السلطاني ظهر أمس دار الأوبرا السلطانية وذلك بالعاصمة مسقط حيث اطلع خلال جولة على ما تحتويه دار الأوبرا السلطانية من قاعات ومرافق عامة ومعروضات تاريخية تعكس الصورة الحضارية والتاريخية والثقافية لسلطنة عمان كما سجل كلمة والتوقيع على سجل الشرف بمناسبة هذه الزيارة.

وكان مبعوث سمو الأمير نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وصل أمس إلى عمان لتسليم رسالة خطية من سموه إلى السلطان قابوس بن سعيد وكان في استقباله حسين بن علي بن عبداللطيف المستشار بديوان البلاد السلطاني.