العبكل: العربي حقق الأهم والقادم أصعب

كتب – محمد إبراهيم:

أكد مشعل العبكل المنسق الإعلامي للعربي أن فريقهم نجح في تحقيق الأهم واقتناص النقاط الثلاث أمام منافس قوي بحجم الجهراء، مردفا رغم أن المستوى الفني لم يصل لما يطمح له الجهاز الفني بالعربي إلا أن ما لمسه من روح قتالية وعطاء من اللاعبين على مدار الـ 90 دقيقة يشفع لهم خاصة وان المستوى الفني في تطور مستمر من مباراة لأخرى.

وبين أن الجهاز الفني سعيد بما قدمه اللاعبون لاسيما فيما يخص الالتزام التكتيكي بالتعليمات والقتال من أجل تحقيق الانتصارات لتعويض ما فاتهم بالقسم الأول من الدوري، مضيفا أن الأخضر حقق الأهم أمام أبناء القصر الأحمر إلا أن القادم في مسيرة الفريق أصعب حيث تنتظره محطات مهمة بالقسم الثاني الذي يسعى لمواصلة الانتصارات خلاله حتى لا يعود مجددا للنتائج السلبية وليبقى بعيدا عن صراع الهبوط ويتقدم في السباق على المراكز المتقدمة.

وأضاف العبكل أن مواجهة كاظمة القادم من خسارة قاسية أمام القادسية تبقى أكثر صعوبة في ظل ما يمتلكه منافسهم من لاعبين على مستوى عال إلى جانب رغبتهم الكبيرة في تعويض خسارتهم أمام القادسية، مبينا أن الوطني محمد إبراهيم أكد على لاعبيه في أكثر من مناسبة أن كل مباراة قادمة تعد نهائي في حد ذاتها ولا بديل عن النقاط الثلاث حتى يعود الأخضر لمساره الصحيح.

وثمن العبكل الدعم اللامحدود لجمال الكاظمي رئيس مجلس الإدارة ومدير جهاز الكرة مضيفا أن ما يقدمه من دعم ومساندة لتهيئة للاعبين بما يصب في مصلحة الفريق أمر يحسب له، مستطردا أن الأجهزة الإدارية والفنية والطبية تبذل كل طاقاتها من اجل أن يبقى الفريق جاهزا مع كل مباراة جديدة لتحقيق الفوز، مطالبا اللاعبين بمواصلة العطاء بنفس الروح والقوة والعودة سريعا لأرض الواقع بعد الفرحة بالانتصار على الجهراء من أجل الاستعداد لكاظمة بشكل مثالي.

ومن المنتظر أن يستأنف الأخضر تدريباته اليوم، بعدما منح الجهاز الفني راحة للفريق 24 ساعة، وتشهد التدريبات دخول علي مقصيد العائد من الإصابة للتدريبات في الوقت الذي يستمر فيه غياب أحمد محمد إبراهيم وأحمد ابراهيم إلى جانب أحمد الصراف وعبد العزيز العوضي بداعي الاصابة.