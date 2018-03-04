العتيبي للقيادة السياسية: نعاهدكم على بذل المزيد من الجهود ليبقى بيت الزكاة منارة للعمل الخيري

بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينه مديراً عاماً لبيت الزكاة ، تقدم محمد العتيبي إلى القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على هذه الثقة الغالية، معاهداً سموه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لكي يظل بيت الزكاة منارة للعمل الخيري، بفضل توجيهاته سموه ودعم أصحاب الأيادي البيضاء من أهل الكويت، الذين اعتادوا على فعل الخير وتوارثوه عن الآباء والأجداد، وحولوه إلى عمل مؤسسي، حتى أضحى البيت منارة يقتدى بها في العالمين العربي والإسلامي.

وأضاف العتيبي: في تصريح صحافي امس إن توجيهات سمو الأمير تضعنا أمام مسؤوليتنا بأن يولي البيت اهتماماً كبيراً بالمشاركة المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني، إضافةً إلى مشاركته في تخفيف المعاناة عن المحتاجين، وليس أدل على ذلك من المكرمة الأميرية التي أمر بها سموه للمدينين الغارمين، وكذلك شموله بالرعاية لأيتام الكويت وحرصه الدائم على توفير الحياة الكريمة لأبنائه .

إضافة إلى مشاركة البيت في أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع البلدان التي تصاب بالأخطار والكوارث، لإبراز دور الكويت الحضاري واستحقاقها للقب « مركز العمل الإنساني، وتابع كما ان ما يقوم به قائد الإنسانية سمو الأمير من جهود يشهد بها القاصي والداني، ودوره في مساعدة جميع الشعوب، وحرصه الدائم على رفع المعاناة عمن يتعرضون للأخطار والكوارث والمجاعات، من خلال استضافة الكويت للعديد من المبادرات والمؤتمرات الدولية لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة لانتشالها من محنتها، إضافة إلى دور سموه في حفظ الأمن والسلم الدوليين بحكمته وحنكته السياسية.