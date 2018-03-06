فعاليات توعوية متنوعة في اليوم العالمي للكلى لتعزيز الوقاية منه

كتبت ـ مروة البحراوي:

أكد رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في مركز حامد العيسى لزارعة الأعضاء ورئيس رابطة الكلى الكويتية الدكتور تركي العتيبي أن عدد مرضى الغسيل الكلوي في الكويت يزيد عن ألفي مريض، كاشفا في الوقت ذاته عن اجراء 177 عملية زراعة كلى العام الماضي منها 89 عملية داخل الكويت و 88 خارجها.

جاء ذلك في تصريح صحافي للعتيبي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للكلى والذي يصادف الخميس الثاني من شهر مارس كل عام، وأشار خلاله إلى أن الاحتفال هذا العام يقام تحت عنوان «صحة المرأة والكلى: تضمين – تمكين – تقدير»، ويهدف الى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على صحة الكلى.

وقال العتيبي إن الاحصائيات العالمية تشير الى ان واحدا من كل عشرة اشخاص في العالم يعانون من احد اضطرابات الكلى، وأن إجمالي عدد الاصابات السنوية للسيدات حول العالم تصل الـ 195 مليون امرأة سنويا، مما يجعل هذا المرض السبب الثامن للوفاة عند النساء وبواقع 600 الف حالة وفاة سنوياً.

وأوضح بأن احتمالية الاصابة بأمراض الكلى عند النساء حول العالم تصل إلى 14 في المئة مقارنة بـ 12 في المئة عند الرجال، وهذا يعني ان تشخيص اضطرابات الكلى يشهد تزايدا ملحوظاً، لاسيما بين النساء، ما يؤكد اهمية الشعار المطروح لهذا العام والذي يعد فرصة فريدة للتأمل في أهمية صحة النساء بشكل عام والكلى على وجه الخصوص.

وذكر أن «مرض الكلي المزمن المعروف باسم المرض او الفشل الكلوي المزمن يُعرف بانه الفقدان التدريجي لوظائف الكلى على مدى شهور أو سنوات والذي يمكن أن يكون ناتجاً عن عدد من العوامل بما في ذلك الحالات المرضية المختلفة ومنها داء السكري كما يمكن أن يكون مورثاً عبر انتقاله من احد الوالدين».

وأشار الى ان امراض الكلى قد تصيب الاشخاص من جميع الفئات العمرية، ومن المهم توعية وتثقيف افراد المجتمع حول اهمية هذا العضو الهام في الجسم وكيفية حمايته حيث يعد الاحتفال باليوم العالمي للكلى فرصة كبيرة لاقامة فعاليات التوعية بأعراض المرض وسبل الوقاية منها.

ولفت الى أن اعراض أو علامات الاصابة بمرض الكلى المزمن قد لا تظهر خلال المراحل الأولى من المرض حيث أن الشخص لا يلاحظ انه مصاب بالمرض الا بعد ان تضعف وظائف الكلى بشكل ملحوظ، ذلك ان الكلى تتمتع بقدرة عالية على التكيف والتعويض عن الوظائف المفقودة ما يعني ان العلامات والاشارات قد لا تظهر الا بعد وقوع ضرر لا يمكن علاجه.

وأوضح ان أعراض وعلامات امراض الكلى غالبا تكون غير محدد الأمر الذى يعني انها قد تكون ناشئة عن امراض أخرى او منسوبة خطاً الى حالات صحية اخرى مشيرا الى ان الاعراض للمرض تشمل الغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية والارهاق والضعف واضطرابات النوم فضلا عن تغييرات في كمية التبول وتشنجات وتقلصات العضلات الى جانب تورم القدمين والكاحلين وارتفاع في ضغط الدم.

وفيما يتعلق باحتفال الرابطة لهذا العام أشار العتيبي الى اعداد «بوث» في مجمع الأفنيوز يومي الخميس والجمعة المقبلين من العاشر صباحا الى العاشرة مساء، سيجهز بفريق اكلينكي لتزويد المرضى والزوار وافراد المجتمع بالمطويات والمعلومات التثقيفية الصحية كما سيتواجد اخصائيو التغذية والتثقيف الصحي الى جانب طبيب وممرضة لتقديم المشورة الصحية والرد على استفسارات الزوار.

وأشار إلى تنظيم عدد من الفعاليات حول تعزيز الوعي للسلوكيات الوقائية وعوامل الخطورة وعلامات المرض واعراضه، فضلا عن كيفية التعايش مع امراض الكلى، حيث ستكون هناك ندوة علمية يوم الثلاثاء المقبل لاطباء الكلى والمختصين بحضور بروفيسور بريطاني فضلا عن عدد من المحاضرات التي تخص شعارهذا االعام «الكلى وصحة والمرأة».