قطع الكهرباء عن الاستهلاك المتجاوز قيمة التأمين في السكن الاستثماري

كتب- محمد غانم:

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين بالإنابة في وزارة الكهرباء د.مشعان العتيبي ان التحصيل كسر حاجز المبالغ التى سجلت في العامين الماضيين متوقعا أن يسجل في العام الحالي نحو 230 مليون دينار مقارنة بنحو 186 مليون دينار للعام الماضي لتوجه الوزارة لتغيير نمط مكاتب شؤون المستهلكين الحالية وتحويلها إلى مكاتب نموذجية .

وكشف العتيبي في تصريح أمس عن توجه الوزارة لتغيير نمط مكاتب شؤون المستهلكين الحالية وتحويلها الى مكاتب نموذجية مبينا ان من التغييرات الجديدة تعميم تجربة الموظف الشامل وتوحيد شكل المكاتب واستخدام نظام الأرقام في إنجاز المعاملات ومتابعة إنجازها رأسا من مكتب الوكيل المساعد الذي يمكنه أن يتعرف بشكل لحظى على عدد قوائم الانتظار في كل مكتب والوقت المستغرق لانجاز المعاملة.

وأضاف أن عملية المراقبة تلك تطبق حاليا على 5 مكاتب وفي سبيلها للتعميم لتطوير عمل المكاتب بهدف إنجاز المعاملة في أقل وقت ممكن وأمام نفس الموظف لافتا إلى أن الوزارة ستضع كذلك نظام كاميرات لمتابعة العمل في شؤون المستهلكين وكذلك سيتم إنشاء مكتب مركزي للدفع الإلكتروني.

لافتا الى التركيز على متابعة القطاعات التى تأثرت بالتعرفة الجديدة ومنها التجاري والاستثماري وذلك من خلال إصدار الفواتير الخاصة بها كل ثلاثة أشهر وذلك بسبب زيادة قيمة الفواتير.

وذكر العتيبي أن الوزارة خصصت فريقا متخصصا للاستهلاك العالي وهو يقوم بمتابعة الفواتير المرتفعة ويقوم بايصال الفاتورة للمستهلك ومتابعة تحصيلها وقد تم وضع سقف 10 آلاف دينار للقطاعين التجاري والاستثماري بحيث يتم الحرص على ألا يتم تجاوز هذا السقف مؤكدا ان الوزارة تعطي السكن الخاص تسهيلات في السداد من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الطلبات لتقسيط مستحقاتها.

وأكد أن معدل الدعاوى القضائية التى تقيمها الوزارة بحق المتأخرين تراجعت بشكل كبير بسبب وجود آلية خاصة بانذارات قطع المياه وعملية القطع نفسها، مشيرا الى ان

عملية قطع التيار عن القطاع الاستثماري حال تجاوزت المبالغ قيمة التأمين وهي 125 دينارا أمر مفعل ومستمر.

وأوضح أنه تم تحديث اللائحة الداخلية لانجاز المعاملات في المكاتب وهو ما أعطى المكاتب صلاحيات واسعة لإنجاز المعاملات دون الرجوع للوزارة وهذه اللائحة تعطي مراقب المحافظة صلاحيات كبيرة.