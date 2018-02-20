الرباط – وكالات: نفى رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني حدوث أزمة بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي بقيادة حزبه “العدالة والتنمية”.

جاء ذلك خلال توقيع أحزاب الائتلاف “ميثاق الغالبية”، الذي يشكل مرجعية لعمل الحكومة.

وقال العثماني ليل أول من أمس، إن “هذا الميثاق يأتي من أجل بلورة رؤية مشتركة وموحدة لحسن سير العمل الحكومي وتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الغالبية”.

وأضاف “هناك تنبؤات بسقوط الحكومة وقيام زوابع سياسية داخل الغالبية، بل هناك من يقول إن الحكومة برأسين، ليست هناك حكومة برأسين، هناك رئيس حكومة واحد عينه الملك، وإذا كان هناك رئيس حكومة آخر عينه أحد ما غير معترف به لا يمكن أن نقبل به”.

وأشار إلى أن “الاختلاف هو تطور إيجابي وأن الأحزاب عندها وعي بهذا الاختلاف وضرورة وجوده”، معتبراً أن “ما يجمع هذه الأحزاب أكثر مما يفرقها”، من دون توضيح.

وأضاف إن “التأخر الذي حصل في توقيع هذا الميثاق، لا علاقة له بأي اختلافات سياسية بين أحزاب الحكومة، وإنما كان لأسباب تقنية وشكلية فقط”.

وحاول طمأنة الرأي العام المغربي بخصوص مستقبل الحكومة وتصدير الأزمة إلى خارجها، قائلاً، “لا تخافوا على الغالبية لأن المشكلة ليس فيها، وابحثوا عنه في جهة أخرى”، مؤكداً أن التحالف سيستمر في العمل من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي المتوافق عليه.

وكان العثماني يرد على تقارير بشأن أزمة داخل أحزاب الغالبية الحكومية، على خلفية “الغياب الجماعي” لوزراء حزب “التجمع الوطني للأحرار” برئاسة عزيز أخنوش، عن اجتماع مجلس الحكومة في الثامن من فبراير الجاري.

من جهته، قال أخنوش في كلمة له على هامش التوقيع، إن “حزبه ملتزم بالوفاء بالتزاماته داخل الحكومة”.

وأضاف “نحن نجتمع في الغالبية ليس فقط على البرامج، ولكن نجتمع أيضاً على طريقة العمل”، مؤكداً أن “التجمع الوطني للأحرار يساند هذا الميثاق وسنعمل من أجل إنجاح برامج بلادنا”.

وأوضح أنه “لا يهم من ينجح فينا في النهاية، الأهم هو نجاح مشاريع البلاد وتقدمها إلى الأمام”، مشدداً على أن الوفاء والالتزام “أشياء جد مهمة داخل الغالبية، وأن جميع الأحزاب ستلتزم بالميثاق لأن بلادنا تحتاج إلى وتيرة تنمية أكثر وأكبر”.

من ناحية ثانية، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان، أول من أمس، أن الحكم بسجن محامي مغربي مدافع عن حقوق الإنسان “سابقة خطيرة، ومحاولة لإسكات انتقادات موجهة لقوات الأمن” في البلاد، في إشارة إلى حكم قضائي في الثامن من فبراير الجاري قضى بسجن محامي نشطاء حراك الريف عبدالصادق البوشتاوي.

وذكرت أن إدانة المحامي “ما هي إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات منطقة الريف”.