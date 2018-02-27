العثمان: إعجاب سويسري بمعرض الموروث الثقافي الكويتي

برن – كونا: قال رئيس فريق الموروث الكويتي في متحف بيت العثمان أنور الرفاعي ان استضافة السفارة الكويتية لدى الاتحاد السويسري معرض الموروث الثقافي الكويتي للعام الثاني على التوالي في الاحتفالات الوطنية ترك اثرا ايجابيا لدى شريحة واسعة من السويسريين.

وقال ان الاعجاب الذي حظي به المعرض للعام الثاني على التوالي يؤكد اهمية نقل الصورة الحضارية لماضي الكويت وعمق الحياة في هذا البلد في فترات وعصور ما قبل النفط الى اوروبا ممثلة في الاتحاد السويسري.

واوضح ان “نقل الصورة الحضارية لماضي الكويت الى المجتمعات الاوروبية هي رسالة ثقافية مهمة اذ تقاس الامم بما لديها من تراث وحضارة ولدينا في الكويت تراث جميل نهتم به ونعتز به ونفخر بعرضه امام الآخرين”.

كما رأى ان تقديم التراث الكويتي الى ثقافات مختلفة ادى الى تواصل كبير بين المهتمين بالثقافة الكويتية ببعديها الخليجي والاسلامي بل ان الكثيرين من زوار المعرض يكتشفون قواسم مشتركة بين عادات وتقاليد مختلف الشعوب ما يؤكد ان الثقافة لغة حوار عالمية مشتركة.

واشاد العثمان بجهود سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري السفير بدر التنيب في تسهيل الاجراءات لإقامة المعرض للسنة الثانية على التوالي بهدف تسليط الضوء على تاريخ الكويت التراثي إضافة إلى عرض المأكولات الكويتية التقليدية وجزء من التراث تمثل في تقاليد العروس الكويتية.