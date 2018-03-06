أعلنت الهيئة العامة للشباب الكويتية أمس تنظيمها عدة فعاليات وأنشطة شبابية مواكبة لاحتفالية البلاد بيوم الشباب الكويتي الذي يصادف 13 مارس الجاري بمشاركة عدد كبير من الشباب والجهات الحكومية والاهلية والخاصة الراعية للشباب.

وقال المستشار الإعلامي للهيئة الدكتور فواز العجمي في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة ان اهم هذه الأنشطة تدشين وإطلاق شبكة أخبار الشباب (ynn) وإقامة الملتقى السنوي الأول للبرنامجين التربويين (مثمر) و(مكارم) إضافة إلى عدد من الأنشطة في المراكز الشبابية.

وأضاف العجمي ان هذه الفعاليات التي ستقام لعدة ايام ستعمل على ابراز إمكانيات الشباب الكويتي وخلق مساحات إبداعية أمامهم لاسيما ان الشباب يحظون بدعم واهتمام كبيرين من القيادة السياسية في البلاد.

وأوضح ان إقامة هذه الأنشطة على عدة أيام يأتي لإشراك أكبر عدد من الشباب في هذه الأنشطة مثمنا اهتمام ودعم المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري لكافة الأنشطة والبرامج الشبابية التي تقوم بها الهيئة. من جانبها قالت المشرفة العامة على شبكة (ynn) الاخبارية حنان دشتي في المؤتمر ان المجلة التي عملت بشكل تجريبي في الأشهر الماضية ستكون منصة إعلامية لإبراز إنجازات وابداعات الشباب الكويتي والعربي في كل المجالات المتعلقة بالشباب الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها.

وأشارت دشتي إلى ان العاملين في هذه الشبكة الإلكترونية التي ستدشن في 15 مارس الجاري بمركز (عبدالعزيز حسين) الثقافي معظمهم من الشباب وذلك حرصا من الهيئة على توفير مساحات لإظهار تميز الشباب الكويتي. وبينت ان الشبكة ستتابع جميع الأنشطة الشبابية التي ستقام في البلاد لتسليط الضوء عليها.

من جهتها قالت المديرة التنفيذية لبرنامجي (مثمر) و(مكارم) رشا الفارس خلال المؤتمر ان الملتقى الذي سيقام في 14 مارس الجاري بمركز (عبدالعزيز حسين) الثقافي سيشهد مشاركة 59 مدرسة حكومية وسيتضمن إقامة اوبريت (انا شاب عربي) وافتتاح معرض (لمسات جيل واعد).

وأضافت الفارس ان الملتقى سيشهد مشاركات مجتمعية وركنا للمواهب الطلابية كما ستكرم الهيئة المدارس المنتسبة للبرنامجين اللذان يسعيان لتأصيل القيم التربوية والأخلاقية في نفوس الابناء واكسابهم مهارات التفكير الصحيحة التي تؤهلهم للتعبير عن أنفسهم واكتشاف ذواتهم في سن مبكرة.

بدوره قال مدير الرعايات والمسؤولية الاجتماعية في شركة (أوريدو) للاتصالات يوسف الشلال في المؤتمر ان الشراكة مع الهيئة في هذه الانشطة تأتي تنفيذا لستراتيجية (أوريدو) التي تعتمد على دعم الشباب الكويتي المميز الساعي لتطوير نفسه وتنمية مجتمعه.

وذكر الشلال ان هذه الشراكة تسعى أيضا لتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات الاستشارات والدراسات بما يخدم هذه الشريحة المهمة مثمنا هذا التعاون مع الهيئة التي يمنح الشركة فرصة للمشاركة المجتمعية مع شباب كويتي طموح ومميز.