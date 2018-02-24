تقدمت نقابة العاملين في الإدارة العامة للاطفاء نيابةً عن جميع رجال الاطفاء بالتهنئة الخالصة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني الكويت وذكرى يوم التحرير السابع والعشرين ، مستذكرة في هذه المناسبا ت الوطنية تضحيات أبناء الكويت عامة ورجال الاطفاء خاصة الذين استشهد عدد منهم إبان الاحتلال العراقي الغاشم .

كما هنأت النقابة أمير البلاد بمناسبة مرور 12 عاما على تولي سموه مقاليد الحكم واستحقاق سموه لقب قائد العمل الإنساني، من قبل الأمم المتحدة وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الانساني سائلين المولى العلي القدير ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء والنماء للوطن العزيز وان يحفظ الوطن الغالي من كل مكروه وأن يفيء عليه من فيض كرمه أمنا ورفعة وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء على وطننا الغالي والشعب الكويتي الوفي والمقيمين الكرام تحت ظل القيادة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين.

وقالت النقابة في بيان تلقت «السياسة» نسخة منه نحن على خطى رجال الاطفاء الذين لاتزال ألسنتهم تلهج بذكر الله وبالشهادة مؤمنين بقضاء الله وقدره ، دافعهم الوحيد حبهم لوطنهم ولقيادتهم ولشعبهم ، فقد اقسموا جميعا عن الذود والحفاظ على وطنهم لأن حب الوطن والولاء له من أرقى مظاهر الإيمان بالله .

وأضافت عندما تدق اجراس مراكز الاطفاء لتنذر بحريق في احد الاماكن والمواقع المأهولة بالسكان أو حادث سير على إحدى الطرق المزدحمة بالمركبات فإنه حتما هو الطريق الى المجهول ،لكن الانفس والقلوب والايدي والاقدام تتأهب بشجاعة وحماس وإقدام ، وجميعهم بصوت واحد يذكرون بعضهم بعضا بذكر الله وبالشهادة ويرددون بقلوب مؤمنة راضية بما كتب لهم، واضعين نصب أعينهم وفي قلوبهم ومرددين على ألسنتهم قوله تعالى “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون” ونوهت النقابة بأداء رجال لا يعرفون سوى التضحية والعطاء والجرأة وبذل الغالي والنفيس مقبلين غير مدبرين في سبيل الله ووطنهم وقيادتهم ومجتمعهم يذودون عنه من كل مكروره ، حاملين أرواحهم على اكفهم ، لا يبالون ولايهابون الموت فهم عنوان الفداء والتضحية والايثار ونكران الذات ، يتسابقون ويتنافسون ويفتدون بعضهم بعضا ويقدم بعضهم نفسه وروحه من اجل انقاذ حياة زميله فداءً له وفي سبيل انقاذ زملائه،وأكدت ان رجال الاطفاء يجودون بأنفسهم في حرب دائمة ومستمرة مع الحرائق يصولون ويجولون في ساحات الميادين بين ألسنة اللهب والنيران لا يبالون إن احترقت أجسادهم او فقدوا فإن حياتهم ومصيرهم مرتبط بالآخروهم يضحون بحياتهم من أجل انقاذ ارواح الآخرين والحفاظ على ممتلكات وطنهم وصونه من الاخطارمشيرة الى الكثير من الشهداء ممن فقدناهم من اخواننا رجال الاطفاء وهم يؤدون واجبهم بإخلاص وتفان وامانه غير مكترثين بحياتهم وبما يصيبهم ،»فهؤلاء هم الابطال المجهولون رجال الاطفاء».