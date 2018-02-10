العجمي: رعاية ولي العهد لمؤتمر “المعلمين” تجسيد لاهتمام القيادة بالمسيرة التربوية

يرعى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد المؤتمر التربوي الثالث والأربعين، الذي تقيمه جمعية المعلمين الكويتية، في الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل، تحت شعار «التنمية المهنية للمعلم والتحديات المعاصرة»، بمشاركة عدد من القياديين والتربويين، إلى جانب الأكاديميين والباحثين والمعلمين والمعلمات.

وعبّر رئيس الجمعية مطيع العجمي عن تقدير واعتزاز الجمعية برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد للمؤتمر، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تجسد حقيقة الاهتمام الكبير من قبل القيادة العليا تجاه القضايا التعليمية والارتقاء بمسيرتنا التربوية، وتعزيز مكانة ودور المعلمين، وحرصه الدائم على دعم ورعاية أنشطة الجمعية ومنحها كل الاهتمام والأولوية.

من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة العليا والمقررة العامة للمؤتمر د.منى القطان أهمية المؤتمر، الذي يأتي استكمالاً للدور الكبير، الذي تقدمه الجمعية من منطلق دورها ورسالتها في الاهتمام بشؤون المعلم المهنية، وجاء شعار المؤتمر منسجماً مع التحديات الواسعة، التي تواجه عملية التنمية المهنية، وهي التي باتت تشكل هاجساً مقلقاً لمسألة التأهيل المهني للمعلم، ولا بد من طرحها على مائدة النقاش، للخروج بتوصيات تساهم في تنمية وتعزيز إمكانات وقدرات المعلم مهنياً وتطويرها، وتعمل على مواكبة التطورات العلمية، والارتقاء بمستوى أداء المعلم، إلى جانب تنمية الاتجاهات الإيجابية لديه لتحسين مستوى التعلم والتعليم استجابة للمتغيرات وحاجات المجتمع في المجالات المختلفة.