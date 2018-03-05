كتب – عبدالله عثمان:

قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية عبدالله فهاد العجمي ان نسبة الانجاز والتقدم في سير الاعمال بمشروع الوقود البيئي وصل الى 93.2 في المئة بنهاية شهر فبراير الماضي، ولا زالت العمالة عند اعلى مستوى على الاطلاق حيث يبلغ عدد العاملين في المشروع عند 51 الف عامل.

وأوضح في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح ملتقي الموارد البشرية الثامن للقطاع النفطي للسنة المالية 2017/2018 ان الطاقة التكريرية لمصافي الشركة (الاحمدي وميناء عبدالله) تبلغ حاليا 736 الف برميل يوميا على الرغم من غياب مصفاة الشعيبة بعد الاغلاق.

وأكد العجمي ان شركة البترول الوطنية ستقوم باستلام وحدات مشروع الوقود البيئي من المقاولين تباعا اعتبارا من بداية شهر أغسطس المقبل، وسيتم استلام الغلايات كمرحلة اولى، لافتا الى ان بنهاية العام 2018 سيتم اكتمال الاعمال الميكانيكية وتم تشغيل اجزاء كبيرة من المشروع، وستقوم الشركة خلال الربع الاول من العام القادم بفحص الاختبارات لكافة الوحدات.

وقال ان هناك خططاً يتم وضعها حاليا لتشغيل وحدات المشروع وذلك بالتعاون مع اقسام التدريب والمصافي.

وحول وصول دفعات التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي قال العجمي ان الشركة مستمرة في استلام الدفعات على حسب الخطة الموضوعة ولا يوجد اي مشاكل اطلاقا في استلام الاموال الخارجية، موضحا ان السيولة الموجودة حاليا من التمويل الخارجي تكفى حتى نهاية المشروع”، نافيا ان تلجأ الشركة الى اخذ قروض اضافية للمشروع.

وحول العمالة الوطنية التي ستعمل في المشروع قال العجمي ان حشد العمالة مستمر وهناك حملات لتوظيف خريجي الدبلوم والجامعيين وجاري حاليا تأهيلهم وتدريبهم، كما سيتم الاستفادة من العاملين في مصفاة الشعيبة وذلك في مختلف الدوائر، مشيرا الى ان عدد العاملين في المشروع سيناهز الف عامل.

إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدسان ان القطاع النفطي سيشهد إنجاز العديد من المشروعات الواعدة وفق مبادرات استراتيجية الموارد البشرية بالقطاع النفطي حتى 2040، حيث سيتم تدشين الموقع الالكتروني الشامل للموارد البشرية “ألي” والمجتمعات المعرفية في مجال الموارد البشرية.

وأوضح العدساني في كلمته خلال الملتقى، ان هناك دوراً مهماً وحيوياً للعاملين في مجال الموارد البشرية بالقطاع النفطي، حيث يقع على عاتقهم تعزيز وتطوير الوظائف التي تقوم بها جهات الموارد البشرية بالقطاع النفطي كونها الأداة الرئيسية للاستثمار في عنصر الموارد البشري بالقطاع لتمكينه من بلوغ أهدافه والتأكد من فاعلية السياسات والتوجهات والقرارات المتعلقة بالعاملين فيه والعلاقات فيما بينهم.

وذكر العدساني ان الموارد البشرية دورها يتركز في خلق وتهيئة بيئة عمل تستقطب أفضل العناصر من القوى العاملة الوطنية والاجنبية وكذلك تدعم العاملين الحاليين للوصول إلى أفضل استخدام لقدراتهم وإمكاناتهم بما يحقق مصالح المؤسسة وشركاتها التابعة.

وشدد العدساني على اهمية انعقاد الملتقيات السنوية الخاصة بالموارد البشرية كاحد اساليب التنمية والتطوير الفعالة، مشيرا الى ان ملتقى الموارد البشرية اصبح علامة مميزة في مساعي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للاستثمار في كل ما يعود بالفائدة على العنصر البشري بالقطاع النفطي حيث ان القطاع يضم خيرة من الشباب الواعد والذي نأمل ان يستفيد من فعاليات الملتقى بنسخته الثامنة.