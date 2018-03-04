العجيري: ربيعنا ناشف والأرض ملحة بلا فقع

كتب – فارس العبدان:

مع اقتراب موعد بداية فصل الربيع فلكيا اعتبارا من 21 مارس الجاري، اكتست المحميات الطبيعية في البلاد لونها الأخضر وتفتحت ورودها على نضارة الألوان، رغم تشاؤم العالم الفلكي الدكتور صالح العجيري بربيع هذا العام الذي “سيكون ناشفا في أرض ملحة بلا فقع”.

وإذ قال العجيري في تصريح الى “السياسة”: ان “الأمل يبقى في الله ليبعث المطر”، اوضح ان “ربيعنا هذا العام تغير وأصبح به شذوذ لانحسار المنخفضات الجوية القادمة من شرق افريقيا ما جعل الشتاء دافئا بلا مطر غزير”.

وبين ان “موسم المطر مستمر حتى منتصف مايو المقبل رغم ان الامطار تكون خفيفة ومتفرقة”، مبينا ان “المطر عادة يكون غزيرا اعتبارا من بداية ابريل ورغم ذلك فإن ربيعنا سيكون ناشفا بلا فقع كما المواسم الطبيعية المعتادة والارض ملحة”.