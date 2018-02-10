العدساني: اذا لم تصور الكاميرات حادثة الصحافي في مجلس الأمة فأين عقود الصيانة وكيف تهمل الرقابة؟

أكد النائب رياض العدساني أن “الحرية الشخصية مكفولة، وذلك استنادا إلى المادة 30 من الدستور الكويتي وأنه داعم لحرية الرأي وحرية الصحافة ومن حق الرأي العام الاطلاع على كافة الأمور”، مؤكدا أنه مع الانضباط والحفاظ على الأمن العام في مجلس الأمة، ولكن دون عنف ولن تتضح الصورة كاملة الا بعد الانتهاء من التحقيق.

وأوضح العدساني في تصريح له أنه لا يقبل في حال من الأحوال ظلم أي شخص فيما يتعلق بالتحقيق في الأمانة العامة التي استمعت لأقوال صحفي جريدة “الجريدة” والضباط الذين نكن لهم كل احترام وتقدير إلا أنه بإنتظار نتيجة التحقيق.

‏وأضاف العدساني أن “الأمر المستغرب في أن كاميرات المراقبة لم تصور الواقعة وأنها معطلة وإن كان هذا الأمر صحيحا فأين عقود الصيانة وكيف تهمل كاميرات الرقابة وإن كانت لا تعمل ولكن إن كانت تعمل ولم يرفقوا تسجيل واقعة الصحافي والضباط للتحقيق فهذا الأمر غير مقبول إطلاقا ويجب كشف النتيجة النهائية وبحيادية، وإنصاف الجميع هي مسؤوليتنا جميعا، مستذكرا حادثة دخول مجلس الأمة فقد صورت الكاميرات الحادثة ولم يتذرعوا بعذر عدم التسجيل في ذلك الوقت سنة 2011 وإنما الكاميرات صورت تلك الحادثة.