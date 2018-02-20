أكد النائب رياض العدساني وجود توافق بين الحكومة والمجلس لإقرار قانون تعارض المصالح والحد من سوء استغلال السلطة أو تحقيق فائدة او منفعة او صفقات او استلام نقدي او عطايا او شيكات لأي مسؤول في الدولة.

وقال العدساني: قدمت هذا القانون بشكل رسمي في مارس الماضي وناقشنا في اللجنة التشريعية قانونيون أحدهما مقدم مني ومن عدة نواب والثاني من الحكومة لتحقيق المصلحة العامة.

وطالب باقرار القانون ووضعه على جدول اعمال الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان قانون مكافحة الفساد المتفق مع اتفاقية مكافحة الفساد الأممية وقانون تعارض المصالح يحدان من الانحرافات السياسية التي تؤثر علي السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف: هناك ملفات كثيرة تم فتحها وسعيت لاقرار قانون لغرفة التجارة وآخر لمؤسسة التأمينات الاجتماعية واستثماراتها ويفترض ان تكون هناك حيادية في كل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية لم تقم بسحب الأرض والمباني المستغلة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي لتعود إلى املاك الدولة بالرغم من انتهاء العلاقة التعاقديّة بينهما منذ ابريل ٢٠١٦.

وأكد العدساني ان الملفات التي فتحت بينت ان الصراخ على قدر الالم، وكذلك صندوق الموانئ الذي دخل باستثمار مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بـ ٢٠٠ مليون دولار حيث كانت هناك سرقات وتجاوزات وتم تحويل الملف للنيابة.

وتابع قائلاً: ان قضية الإيداعات شملت ١٣ نائبا واثنين من ذويهم تضخمت حساباتهم بالملايين والتحويلات وهناك شبهات تزوير ويفترض تسوية حساب العهد الذي وصل إلى ستة مليارات ومن الطبيعي وجود إجراءات ذكرناها في لجنة الميزانيات وأشكر سعيهم وحرصهم.

وقال تقدمت بقانون لالغاء الرواتب الاستثنائية لنواب مجلس الامة فلا يجوز للنواب استلام رواتب استثنائية من السلطة التنفيذية التي يراقبون عملها ولا استلام الحيازات الزراعية والأراضي الزراعية.

وأكد ان تعيين أي سياسي يضر بالمصلحة العامة سنتصدي له ونوقفه عند حده، مشيرا الى ان هناك الكثير من الأخيار من النواب والوزراء، لكن القلة من بعض النواب يعتبرون موظفين لدى شيخ أو تاجر ويتحكمون فيهم هذا، بالاضافة الي بعض الوزراء الذين يعتبرون موظفين أو مراسلين.

ولفت إلى ان صاحب المبدأ لا يتغير وبعض النواب يبدلون جلودهم كالثعابين من أجل الدينار ويدخلون في مناقصات مشبوهة ويشرّعون لمصالحهم الشخصية وهناك تعد على املاك الدولة وقضية الإيداعات صحيحة لوجود نقص في التشريع وسنقدم قانون تعارض للمصالح لسد الفراغ التشريعي.

وأردف قائلا: اذا كُنتُم تريدون معرفة المرتزقة فسترونهم يردون على أي مكمن فساد نتكلم عنه وهناك من لم ينطق بكلمة تجاه مدير التأمينات الهارب الذي كان يمد البعض بمناقصات واموال عامة وهم أدوات ماجورة وصراخهم على قدر الالم.

واكد العدساني ان هناك من لا يرغب باقرار قانون تعارض المصالح من الفاسدين الذين اصواتهم أعلى ونفوذهم اكبر ويجب المحافظة على الكويت وعلى مقدراتها وعدم التعدي على املاك الدولة ومن كان يشكك بقضية الإيداعات فاليوم اثبتت صحتها والفساد كشف الكثير.

واشار إلى وجود توجه لاقرار القانون “وكاف تجاوزات وتنفيعا وانتفاعا”، مضيفا ان جميع وزارات الدولة فيها خلل وفساد وهناك توزيعات عشوائية في أراض زراعية وصناعية ومستعد ان افتح عدة جبهات مع الكثير من الفاسدين.

واستغرب العدساني من تصريحات الحكومة في توجهها إلى التقشف، مشددا على عدم جواز زيادة الأسعار في ظل الهدر الحكومي.

وقال: هذا الامر لن نقبل به ويجب الحد من الممارسات السيئة ولا يجوز اخذ الرسوم من مستثمري غرفه التجارة، لافتا الى ان هناك مرتزقة لأسياد لا يريدون فتح ملفات معينة وكشف فسادهم، مؤكدا ولن أقف عند هذا الحد وسأستمر بكشف التجاوزات ولا مانع لدي من تقديم استجوابات تجاه أي فساد أجده في أي مكان.