العدساني: لنا وقفة ضد الترويج لمشروع الضرائب المرهق للمواطنين

جدد النائب رياض العدساني رفضه اقرار الضرائب لاسيما القيمة المضافة التي سترهق ميزانية المواطنين والاسر الكويتية وتزيد من اعبائهم المالية خصوصا اصحاب الدخول البسيطة والمعتمدين على رواتبهم، مؤكدا ان هذه التوجهات لإقرار الضرائب اصبحت مرهقة للشعب الكويتي في ظل التوسع بالصرف والتجاوزات والهدر بالميزانية وعدم الالتزام بقواعدها من دون تحقيق مشاريع تنموية حقيقية.

وقال العدساني: ان الترويج لمشروع الضرائب سيكون لنا وقفة جادة ضده بعد ان بدأت تظهر ملامح الفشل الحكومي في تنفيذ خطة التنمية الاخيرة، موضحا ان الاصل تنفيذ المشاريع التنموية حبيسة الادراج وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين.

ولفت الى ان القرض ورفع سقف الدين العام سيجعل الدولة مدينة، مشيرا الى انه في الوقت الحالي يوجد لدى الدولة التزام بسداد قروض محلية وخارجية نحو 6 مليارات دينار، فلا يجوز ارهاق الميزانية بقرض اضافي ما يوجد التزامات مالية جديدة على الدولة.