أكد النائب رياض العدساني ان تصريحات الأمين العام لمجلس التخطيط الأخيرة خارج نطاق اختصاصه حين شجع على اقتراض الدولة 25 مليار دينار بالإضافة إلى محاولة وضع جدول زمني لتطبيق الضرائب في الكويت من عامين إلى 3 أعوام مؤكدا انه سوف يتصدى لتلك التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة .

واضاف هذه التصريحات ليست المرة الأولى ولا هي من اختصاص الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، مبينا أن النظام الضريبي وكذلك القرض العام لا يمكن تحقيقهما وتفعيلهما على أرض الواقع إلا من خلال موافقة مجلس الأمة علما أن لهذين المشروعين سلبيات عديدة وتكاليف على الدولة والمواطنين.

وأشار العدساني الى أن القرض ورفع سقف الدين العام سيجعل الدولة مديونة مضيفا بأنه في الوقت الحالي يوجد لدى الدولة التزام بسداد قروض محلية وخارجية بنحو 6 مليارات دينار كويتي فلا يجوز ارهاق الميزانية بقرض إضافي وستكون هناك إلتزامات على الدولة.

وشدد العدساني على أنه ضد اقرار الضرائب والقيمة المضافة وانها سترهق ميزانية الأسر الكويتية وتزيد من أعبائهم المالية خصوصاً أصحاب الدخول البسيطة والمعتمدين على رواتبهم مؤكدا أن تلك التصريحات أصبحت مرهقة للشعب الكويتي في ظل التوسع بالصرف والتجاوزات والهدر بالميزانية وعدم الالتزام بقواعدها من دون تحقيق مشاريع تنموية حقيقية.

وذكر العدساني أنه سوف يتصدى لتلك التصريحات والتي اعتبرها متسرعة وابتزازية وخارج صلاحية الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وشدد على وقف تلك التصريحات المستفزة بشأن إقرار الضرائب وقال سيكون لنا وقفة جادة بشأن ترويج مشروع الضرائب بعد أن بدأت تظهر ملامح الفشل الحكومي في تنفيذ خطة التنمية الاخيرة، موضحا ان الأصل هو تنفيذ المشاريع التنموية حبيسة الأدراج وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين بدلا من ارباكهم بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع بالإضافة إلى أنها خارج صلاحيات الأمين العام مسؤولية الحكومة متكاملة.

وقال: ليس من المهنية أن يخرج مسؤول بالدولة ويستبق الأحداث ويروج حول مشروع القروض والضرائب وزيادة الأعباء المالية موضحا أنه كم توجيه دعوة لوزير المالية لمناقشة تلك المواضيع في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة يوم غد الاثنين.