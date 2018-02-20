كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

نجحت اللجنة التشريعية بمجلس الامة خلال اجتماعها امس (كلجنة فرعية) في التوصل الى تفاهم (حكومي/نيابي) بشأن مشروع قانون حظر تضارب المصالح،الذي كان بمثابة لغم يمكن أن يتسبب بأزمة بين السلطتين بالنظر الى الاتهامات السابقة للحكومة بالتردد في اقراره.

وفيما حال عدم اكتمال نصاب اللجنة ـ التي اجتمعت بحضور وزير العدل د.فهد العفاسي ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش ـ دون التصويت على تقريرها الذي تأجل الى اجتماع لاحق في 5 مارس تمهيدا لادراجه على الجلسة المقبلة شن النائب رياض العدساني هجوما عنيفا على “طائفة من النواب” لم يسمهم وان وصفهم بأنهم “موظفون عند شيوخ وتجار ويبدلون جلودهم كالثعابين من اجل دينار”!

من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي: إن الاجتماع استمر لثلاث ساعات حتى وصلنا الى توافق كبير ونقاط التقاء كثيرة مع الحكومة في قانون تعارض المصالح وقمنا بتغطية جميع نقاط الخلاف،مؤكدا أنه سيخرج بالصورة المتوقعة وسيلبي طموحات الكثير من النواب والمصلحين.

بدوره، أكد عضو اللجنة النائب محمد الدلال أهمية الاستعجال بإقرار القانون لسد الفراغ التشريعي القائم، معربا عن خشيته من أن يؤدي تأخره إلى تراجع الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد .

وفي شأن آخر، جدد الدلال تلويحه باستجواب وزير المالية د.نايف الحجرف إذا لم تناقش وثيقة الاصلاح الاقتصادي الجديدة في الجلسة المقبلة.وقال: إن رئيس المجلس والاعضاء طلبوا مناقشة الوثيقة في 6 مارس وأحب ان اوكد على مجلس الوزراء ووزير المالية بضرورة مناقشتها في هذا اليوم أو الذي يليه على أبعد حد وإلا سأضطر لمساءلته سياسيا.

في الاطار نفسه، أكد النائب رياض العدساني توافق الحكومة والمجلس على إقرار قانون تعارض المصالح للحد من سوء استغلال السلطه أو تحقيق فائدة او منفعة او صفقات او تسلم نقدي او عطايا او شيكات لأي مسؤول في الدولة.

وقال:هناك ملفات عدة فتحت وسعيت لاقرار قانون لغرفة التجارة وآخر لمؤسسة التأمينات الاجتماعية واستثماراتها،مشيرا إلى أن وزارة المالية لم تسحب الأرض والمباني المستغلة من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي لتعود إلى املاك الدولة بالرغم من انتهاء العلاقة التعاقديّة بينهما منذ ابريل ٢٠١٦.

وأشار إلى انه تقدم باقتراح بقانون لالغاء الرواتب الاستثنائية للنواب إذ لا يجوز لهم تسلمها من السلطة التنفيذية التي يراقبون عملها ولا تسلم الحيازات والأراضي الزراعية.

وأضاف العدساني: هناك الكثير من الأخيار بين النواب والوزراء، لكن قلة من النواب موظفون لدى شيخ أو تاجر يتحكم بهم، وبعض الوزراء يعتبرون موظفين او مراسلين.