ممارسات الوزير مخالفة للدستور وقوانين الدولة وسياسته شابها الغموض ولا تتسم بالفعالية

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أمس عن تسلمه استجوابا مقدما من النائبين رياض العدساني وعادل الدمخي الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي من محور واحد.

وقال في تصريح الى الصحافيين: ان الاستجواب سيدرج على جدول اعمال أول جلسة تالية والمقررة في 20 مارس وفي حال رغب الوزير في تأجيل المناقشة يجب ان يوافق المجلس على طلبه.

واضاف: ان الاستجواب لن يكون مدرجا على جلسة اليوم لكن اذا رغب الوزير المستجوب في ادراجه يجب ان يوافق المجلس على فتح بند “ما يستجد من اعمال” ليتسنى مناقشته.

من جهة اخرى، قال المستجوبان: اننا لن نتهاون في محاسبة السلطة التنفيذية والارتكاز إلى أسس موضوعية توضح تجاوزات الوزير المستجوب الذي قام بها من مخالفات وتقصير حول الموضوعات والوقائع في حدود صلاحياته واختصاصاته.

واكدا، إن مسؤولية الوزير المستجوب تتطلب الالتزام بالدستور وقوانين الدولة فهو مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وانطلاقاً من واجبنا الوطني بصون الأمانة وبراً للقسم العظيم الذي اقسمناه أمام الشعب فإننا لن نتوانى بمحاسبة الوزير المعني وتفعيل الأدوات الدستورية لتصحيح المسار والاعوجاج والتخبط السياسي والتجاوزات، بالإضافة إلى الممارسات التي مارسها الوزير المستجوب مخالفة للدستور وقوانين الدولة والسياسة التي اتبعها شابها الغموض ولا تتسم بالفعالية ولم يلتزم في تفعيل إختصاصه بالمرسوم رقم (53) لسنة 1998 في شأن إختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

واضاف: ان الوزير تخلى عن أهم اختصاصاته ومنها إعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة وبين مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها وفقا لمقتضيات إرساء النظام الديمقراطي السليم إلتزاما بنصوص الدستور وروحه والمبادئ والأعراف البرلمانية ودراسة سبل تلافي الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقا لقانون إنشائه أو طبقا لقانون حماية الأموال العامة المشار إليهما بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات، هذا ما نص عليه مرسوم اختصاصات الوزير المعني تحديداً في المادة الثانية بند (10).

وأوضحا ان هذا الدور من اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ويزال هذ الاختصاص ضمن مسئولياته ويفترض تنظيم العملية من خلال إصدار مرسوم لمنع تشابك وتتداخل الاختصاصات وإلا ستكون المواد والاختصاصات قائمة.

عجز إداري

وقالا: حتى لو حاول الوزير المعني التنصل والتنازل عن إحدى اختصاصاته إلا هذا لا يعفيه من التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي كون الجهاز قد اجتمع مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة حول تقارير الجهات الرقابية واستعراض دور جهاز متابعة الأداء الحكومي ومدى فعاليته في التقليل من الظواهر التي تم رصدها من قبل الأجهزة الرقابية ومعرفة أسباب عدم تفعيل الجهات الحكومية للقرار (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كافة الجهات الحكومية و رأي الجهاز فيما يخص التشابك والتداخل في اختصاصات بعض الجهات الحكومية وذلك في 27 نوفمبر 2017 حيث أن ضمن مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حسب المادة الثانية بند (6) من مرسوم اختصاصه والذي ينص البند ” متابعة ما يدور في جلسات مجلس الأمة ولجانه من آراء واقتراحات لمناقشتها مع الوزراء المختصين”.

وأكدا أن سوء تنسيق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وتخليه عن مسؤولياته أدى إلى العجز الإداري ووقوعه بالأخطاء والمخالفات وعدم دراسة سبل تلافي الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان طبقا لقانون إنشائه، حيث يقوم ديوان المحاسبة سنويا وفقا لقانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته بإعداد تقرير سنوي متضمنا نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية المشمولة برقابته وحساباته الختامية، حيث أن الديوان تناول أهم المؤشرات المالية وتحليل للبيانات المالية من واقع الحسابات الختامية التي وردت لديوان المحاسبة من الجهات المشمولة برقابة الديوان ويشير إلى أنه لم يتمكن من فحص جميع الحسابات الختامية حيث أن بعض الجهات لم تقدم حساباتها الختامية وبعض الجهات تأخرت والبعض الآخر لم يقدم البيانات التفصيلية ليتسنى للديوان دراسة البيانات المالية الختامية.

وذكرا أن آخر تقرير تم اعداده من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة حول تقييم ديوان المحاسبة على الوزارات والإدارات الحكومية اكد أنها غير جادة في تسوية الملاحظات المسجلة عليها من قبل الديوان، علما بأن ديوان المحاسبة يهدف إلى تحقيق رقابة فعاله على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى قانون إنشائه، وكان على الوزير التنسيق مع الجهات الحكومية وتصويب الأخطاء ودراسة سبل تلافي الملاحظات والمخالفات ومعالجتها وتفعيل اختصاصه ومتابعة وأن هذه السياسة التي اتخذها الوزير مسلكاً بالتمادي والتجاهل وعدم الإكتراث في ظل ضعف الرقابة الحكومية والتي يفترض بها تفعيل الرقابة الذاتية، وعندما تفقد الرقابة تقابلها ارتفاع مؤشر الفساد وعلى سبيل المثال أن تراجعت الكويت بين دول العالم حول مدركات الفساد 10 مراكز من 75 إلى 85 وذلك حسب ما ذكرته منظمة الشفافية الدولية وهو اسوأ درجة واسوأ ترتيب الكويت منذ عام 2003، وكذلك العديد من المؤشرات العالمية ومنها مؤشر ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمية وتقرير(ميد) حول البطالة وغيرها من المؤشرات العالمية، فلا تنمية في ظل الفساد وكان على الوزير الأخذ بعين الاعتبار تقارير الجهات الرقابية كونها جزء أصيل من اختصاصه ولا يستقيم الأمر إلا بالتعاون بين السلطتين في تحقيق مصلحة العامة وتفعيل دور كل وزير على حسب اختصاصه ومهامه ولا يجوز التنازل عنها وذلك حسب المادة (50) من الدستور.

وأشار المستجوبان الى انه على الرغم من تسجيل الأجهزة الرقابية ملاحظات ومخالفات على الجهات الحكومية فإن الوزير المستجوب لم يقم بدوره المطلوب فإن تلك الممارسات تعد مخـالفـة للدستور وقانونين الدولة والتجاهل والتسويف ومحاولة التضليل بالإضافة إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد ولكن إجراءات الوزير والمخالفات التي ارتكبها في المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية وهذا يتعارض مع الدستور بنص المادة (99).

شبهات حول المصداقية!

وتابعا: ان الوزير كان يتذمر بشدة خلال عضويته في المجلس المبطل الثاني من عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية، واليوم نجده مع صفوف الحكومة متراخياً ومتجاوزاً بعدم الإجابة على السؤال البرلماني المشار إليه هذه المخالفة المتعمدة بحد ذاتها كفيله بمحاسبة الوزير والذي يدل على تراخيه والتعمد في تعطيل مادة من مواد الدستور.

واكدا أن الإجراء لا يتغير بإختلاف الأشخاص، فهناك العديد من الوزراء وبما فيهم رئيس مجلس الوزراء تم محاسبتهم بناء على عدم الرد على الأسئلة البرلمانية أو التأخر بالرد أو إخفاء بعض المعلومات أو تقديم بيانات خاطئة والآن الوزير المستجوب يمارس الدور نفسه.

وقال العدساني والدمخي: رغم قلة المهام التي تحت مسؤولية الوزير المستجوب إلا أنه خالف الدستور وقوانين الدولة وهذه الخطوات التي اتخذها توتر العلاقة بين السلطتين ولا تحقق أساليب التعاون بينهما بالإضافة إلى مخالفة المرسوم رقم (53) لسنة 1998 في شأن إختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

ورأى النائبان أن غياب التنسيق والاجتهادات الشخصية المخالفة للدستور لم تدع مجالا للشك في تقاعسه عن مسؤولياته وهذا أضعف ثقتنا بالوزير ذاته وخاصة أن هناك شكوك وشبهات بمصداقيته وعلى سبيل الاستشهاد فقد أصدر بيان الوزير بعد انسحابه من الترشح خلال فترة الانتخابات الأخيرة (مجلس 2016) وقال فيه: “إن رغبتي في الإنسحاب جاءت بعد تفكير عميق، ولأسباب شخصية شرحت ظروفها للخاصة ليس من بينها ما تحاول بها الأدوات التي تقصد تأويل الأمور وتحملها على غير محملها وحقيقتها، وهذا كلام عار تماما عن الصحة ومخالف للواقع وأنفيه جملة وتفصيلا وبرغم تفاهة هذه الاشاعات إلا انني مضطر للرد عليها ونفيها، إكراما لمحبي ولكل من آمن بطرحي فمثل هذه الاقاويل سبل لتقويض وحدة المجتمع وتشتيت كلمته واحداث الفتنة والوقيعة”.

واتهم المستجوبان الوزير بالاستمرار في المخالفات الدستورية وذلك باعتماد رد الحكومة على التقرير الخامس والعشرين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع (إقتراح برغبة) حول تشكيل دورت لضباط الصف الجامعين العاملين في وزارة الدفاع لإلحاقهم بدورة الترقية إلى رتبة ملازم بتاريخ 10 يناير 2018 باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق بدلا من نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الحالي ، وهذا الإجراء غير المسؤول الذي اتخذه الوزير مخالف للدستور وقوانين الدولة مما جعل الإقتراح برغبة والمقدم من مجموعة نواب قابل للطعن دستورياً وكذلك لم يلتزم الوزير في مرسوم اختصاصه من المادة الثانية بند (7) “عرض الإقتراحات برغبة التي تقدم إلى مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها، على مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تمهيدا لإبداء وجهة نظر الحكومة فيها ومتابعة ما يتخذ في شأنها بعد إقرارها من المجلس سواء بتنفيذها أو بيان أسباب تعذر الأخذ بها”. ما يؤكد موقف الوزير المتراخي والمتسبب وغير مقبول جملة وتفصيلا المخاطرة باستمرار هذه الأخطاء وقد تكرر مستقبلاً ولا مجال بالمجازفة بوزير متهاون متراخي في تأدية مهامه ووجباته.